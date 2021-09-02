نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن رابط وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني للتقديم به، وذلك أملأ في إيجاد الوظائف الخالية والمناسبة، والتي تسهم في المساعدة في متطلبات الحياة الكثيرة، وهناك بعض الشروط والمقومات التي يجب توافرها نعرضها خلال هذا المقال.

شروط التقديم في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

قبل معرفة رابط وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني يجب توضيح الشروط الضرورية للتقديم فيه، والتي تتمثل في النقاط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يحصل على تقدير مناسب لا يقل عن تقدير جيد.

ضرورة اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية.

أن يحصل على ترخيص من هيئة التخصصات السعودية.

ضرورة حصوله على ترخيص هيئة المهندسين السعودية.

أن يجتاز اختبار المقابلة الشخصية.

كما يجتاز اختبار اللياقة البدنية.

رابط وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

تتضمن خطوات التقديم في وظائف الشؤون الصحية النقاط الآتية:

الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي “eapps.ngha.med.sa“

الدخول إلى المنصة.

التسجيل كعضو جديد في المنصة.

الضغط على كلمة دخول للتخصص المناسب.

ثم النقر على أيقونة البحث التي تناسبك.

القيام بتحديد الوظيفة المناسبة.

متابعة التقديم بشكل بسيط وسهل.

ومن الضروري استكمال الفرد البيانات التي يتم استيرادها من خلال استمارة الطلب بشكل دقيق، كما يتم مراجعتها عدة مرات حتي اكتمال التسجيل في الوظيفة، حيث يمكن الرجوع لصحة البيانات التي تم إدخالها من قبل الجهات الحكومية المعنية بذلك.

منصة التوظيف في الحرس الوطني

أعلنت الوزارة الخاصة بالحرس الوطني عن إتاحة مجموعة من الوظائف داخل الشؤون الصحية، والذي ينطبق على الجنسين الذين حصلوا على دبلوم أو أعلى من ذلك، وتتضمن هذه الوظائف أعمال فنية وإدارية وطبية وصحية وغيرها، وكل منها يتطلب بعض الشروط الضرورية، وتتيح تلك الوظائف خلال عدد من المناطق والمدن المختلفة داخل المملكة السعودية ومنها الرياض ورفحاء والحياء والمدينة المنورة، وكذلك حائل ونجران والقصيم وعرعر، وتتضمن الوظائف الشاغرة ما يلي:

عمل تقني.

أعمال إدارية.

وظائف صيدلية.

وظائف هندسية.

فنية ومهنية.

وظائف التمريض.

وظائف طبية.

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن شروط التقديم في الشؤون الصحية بالحرس الوطني ووضحناها لكم بالتفصيل.