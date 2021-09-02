نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الرئيسية الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام تصفيات آسيا لكاس العالم في المقال التالي

مباراة السعودية وفيتنام , حصريا سنتناول موعد مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الفيتنامي وذلك لتصفيات اسيا بكأس العالم لعام 2022 والتعرف علي التشكيلة المتوقعة لكلا المنتخبين وعرض القنوات الناقلة للمباراة , لدينا هنا ملعب مرسول بارك مستقبلا للمباراة كأحد اول مباريات المنتخب السعودي ضد المنتخب الفيتنامي في مرحلته الثالثة من تصفيات كأس العالم لعام 2022 بقارة اسيا وكذلك جاءت المجموعه الاولي للمنتخب السعودي مع أستراليا والصين واليابان، وعمان و فيتنام وكذلك يسمو اصحاب المركز الاول والثاني للتأهل لبطولة كأس العالم للعام المقبل , ومشاركة ابطال المركز الثالث في الدور الرابع للتصفيات

موعد مباراة السعودية وفيتنام

يجب علي الحاضرين الراغبين لمشاهدة الحدث اول بأول متابعة مواعيد المباريات لذلك بادرنا بالبحث لمعرفة موعد مباراة المنتخب السعودي ضد المنتخب الفيتنامي وتم تحديده اليوم وهو يوم الخميس 2 سبتمبر لعام 2021 ميلاديا وفي تمام يوم 25 محرم 1443 هجريا وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر وفي تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية

حصريا كل القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام

بعد التأكد من مواعيد المباراة بادرنا في معرفة القنوات الناقلة للحدث الذي سوف يحدث ضجه في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وذلك سيتم عرضه في مجموعة من القنوات الرياضة التي بتدورها تبث الحدث بث مباشر لمتابعة المباراة لحظه بلحظة و سوف نري القنوات الناقلة للحدث وتحديدا

قنوات SSC وهي احد محطات إذاعة مباريات الدوري السعودي وكذلك البطولات القارية

وهي احد محطات إذاعة مباريات الدوري السعودي وكذلك البطولات القارية القناة السابعة SSC7

التشكيلة المتوقعة للمنتخب السعودي

حظيت تشكيلة المنتخب السعودي باهتمام كبير من الجماهير وذلك لانه يعد خصم قوي امام فيتنام لفوزه بكأس اسيا 3 مرات وكذلك لحضورة كأس العالم خمس 5 مرات فأصبح من المتوقع وضع تشكيلة قوية للفوز علي المنتخب الفيتنامي

التشكيلة

1-3-2-4

محمد العويس

سلطان الغنام \ عبد الله مادو \ علي البليهي \ ياسر الشهراني

عبد الله عطيف \ محمد كنو

سالم الدوسري \ عبد الرحمن غريب \ فهد المولد

صالح الشهري