نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 46 سبتمبر 2021 وخطوات التحقق من الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن يعلن موعد صرف الدفعة 46 شهر سبتمبر 2021. وذلك رداً على استفسارات أحد المواطنين بهذا الخصوص. حيث أجاب البرنامج عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأن موعد صرف حساب المواطن محدداً منذ نشأته في عام 2017 وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو يوم بعده في حالة ما إذا كان اليوم العاشر من الشهر الميلاد بصادف يوم عطلة أسبوعية أو رسمية.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 46 سبتمبر 2021:-

وتابع في رده بأن اليوم العاشر من شهر سبتمبر الجاري سوف يكون يوم الجمعة وهو يوم عطله أسبوعية، ولهذا فإنه سوف يتم تقديم موعد صرف الدفعة رقم 46 لشهر سبتمبر 2021، لتكون يوم الخميس الموافق التاسع من شهر سبتمبر الجاري، وذلك لكون يومي الجمعة والسبت يومي عطلة أسبوعية.

وناشد البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جميع المستحقين والمسجلين في البرنامج ضرورة القيام بالاستعلام عن الأهلية في الدفعة رقم 46 لشهر سبتمبر 2021، حيث قام البرنامج بالإعلان عن نتيجة الأهلية لهذه الدفعة، وأنه يجب على المواطنين المسجلين في البرنامج، ضرورة الاستعلام عن حالة الأهلية، حيث أنه في حالة ظهور النتيجة بعدم الأهلية لا قدر الله، فإنه يجب تقديم اعتراض على ذلك خلال مدة قانونية حددها البرنامج، وكذلك يجب معرفة السبب في ظهور النتيجة بعدم الأهلية، ويتم الاستعلام عن نتيجة الأهلية في حساب المواطن عبر إتباع الخطوات الآتية:-

1- الدخول على موقع حساب المواطن .

2- الضغط على حالة الأهلية، ثم إدخال البيانات المطلوبة ثم الضغط على تسجيل دخول والاستعلام عن الأهلية.

شروط الأهلية في حساب المواطن:-

حدد القائمين على البرنامج عدد من شروط الأهلية والتي يجب أن تتوافر في المواطنين المسجلين لدي البرنامج، وفى حالة فقدان أياً من تلك الشروط سيؤدي ذلك إلى عدم الأهلية من البرنامج، ومن ثم فإن عدم تقديم اعتراض على الأهلية ثم تؤدي إلى الخروج منه بشكل نهائي، حيث أن عملية التسجيل في البرنامج متوقفة، وشروط الأهلية هي:-

1- أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية ويستثني من هذا الشرط حاملي بطاقات التنقل، زوج المواطنة وابناءها وزوجة المواطن.

2- أن يكون المواطن مقيم داخل حدود المملكة وألا يكون سجينا في أحد مراكز الايواء الحكويمة.

3- أن تكون بياناته المفصح عنها متفقة مع بيانات الجهات الحكومية ذات العلاقة.