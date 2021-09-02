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عمر شويل - جدة تعرف على خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الإقامة يعتبر إحدى الطرق التي يمكن من خلالها الاستعلام عن المخالفات، والتي توفرها المملكة العربية السعودية، فتتيح العديد من الطرق حتى يتمكن الوافدين والمقيمين من الاستعلام عن المخالفات، وسوف نتعرف على هذه الخدمة من خلال فقرات هذا المقال بالتفصيل.

تعرف على خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الإقامة

وزارة الداخلية السعودية وفرت إلى جميع المقيمين والمواطنين في المملكة إمكانية الدخول على منصة أبشر، والاستعلام عن المخالفات حتى يستطيع الأفراد أن ينجزوا العديد من المهام بالشكل الإلكتروني دون أن يحتاج إلى المصالح الحكومية التي تتولى الاستعلام عن المخالفات المرورية، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

يتم الضغط على اختيار أبشر للأفراد.

عليك الآن بتسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الإقامة ورمز المرور.

يتم إرسال رقم للدخول على الهاتف المسجل على أبشر.

نقوم بكتابة الرقم المسجل على أبشر والضغط على دخول تظهر مجموعة من الخانات يختار منها الاستعلام خانه المرور.

ثم يستعلم عن المخالفات المرورية.

يتم كتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

ثم يكتب المستخدم الرقم المرئي.

قم بالضغط على خانة عرض.

تظهر جميع البيانات التي تخص المخالفات المرورية بالتفصيل.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة

يستطيع الأفراد أن يستعلموا برقم المخالفة عن طريق الذهاب إلى وزارة النقل السعودية والاستعلام بسهولة من خلال هذه الخطوات:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة النقل السعودية من خلال الرابط المباشر.

تظهر مجموعة من الاختيارات يختار منها خدمات الوزارة والتي تتواجد في أعلى الصفحة.

يتم الضغط على الخدمات الاستعلامية.

تظهر الصفحة الجديدة التي تحتوي على العديد من الخدمات.

يختار منها المستعلم الاستعلام عن المخالفات، ويضغط على الخدمة.

تفتح النافذة الجديدة التي يتواجد بها مجموعة من الاختيارات يختار منها طريق رقم المخالفة.

تظهر الخانة التي يتم فيها كتابة رقم المخالفة، ونضغط على المربع بجوارها لنضع علامة صح.

إظهار جميع المعلومات التي تخص المخالفات المرورية التي تم ارتكابها.

تحدثنا في هذا المقال عن استعلام عن المخالفات برقم الإقامة، وتناولنا الخطوات التي يتم من خلالها الاستعلام، كما تعرفنا على بعض الطرق الأخرى للاستعلام عن المخالفات المرورية بالشكل الإلكتروني.