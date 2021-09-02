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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في خدمة تقدير لكبار السن عبر منصة أبشر؛ حيث تعد خدمة تقدير للمتقاعدين من أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الأحوال المدنية بالسعودية لبعض الفئات التي لا تقوى على الذهاب لمكاتب الأحوال المدنية لإتمام المعاملات الحكومية، وهذه الفئات متمثلة في كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، لذلك فمن خلال التسجيل في خدمة تقدير لكبار السن عبر أبشر، وإرفاق المستندات التي تثبت الحالة الصحية، يستطيع الفرد الاستفادة من خدمة تقدير وإتمام كافة المهام والتعاملات.

طريقة التسجيل في خدمة تقدير لكبار السن

تعد خدمة تقدير لكبار السن من أفضل الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية للمواطنين من فئات كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة؛ ويرجع السبب في اختصاص هذه الفئات بخدمة تقدير للمتقاعدين هو أنهم ليس لديهم الاستطاعة على الذهاب لمكاتب الأحوال المدنية وإتمام المعاملات الحكومية، لذلك وفرت لهم طريقة التسجيل في خدمة تقدير لكبار السن والمتقاعدين عبر أبشر، وتقديم كافة الإثباتات من المستندات الرسمية التي تثبت الحالة الصحية، وتمكنهم من الاستفادة من خدمة تقدير الإلكترونية.

التسجيل في خدمة تقدير لكبار السن

بإمكان الفئات التي حددتها الأحوال المدنية التسجيل في خدمة تقدير لكبار السن والمتقاعدين لذلك عبر منصة أبشر بالخطوات التالية:

الانتقال إلى منصة أبشر. الانتقال إلى تبويب أبشر أفراد. القيام بإتمام تسجيل دخول منصة أبشر من خلال تسجيل الاسم ورقم الجوال. النقر على خيار الخدمات الحكومية، ومنها خدمة تقدير لكبار السن. العمل على تسجيل بيانات الفرد المطلوبة. القيام بتعبئة حقول الاسم والعمر ورقم الجوال. العمل على إرفاق المستندات والتقارير الطبية المطلوبة. النقر على خيار إرسال.

خدمة تقدير الأحوال المدنية

نظرًا للظروف الصحية التي يمر بها كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة التي تحول دون الذهاب للمكاتب الحكومية وإتمام المعاملات، نتيجة لذلك استحدثت الأحوال المدنية خدمة تقدير لكبار السن التي تهدف إلى تقديم يد المساعدة لهذه الفئات، من خلال تقديم خدمة تقدير وهي خدمة إلكترونية تمكنهم من التسجيل في منصة أبشر، ورفع التقارير الطبية التي تثبت الحالة الصحية، و في هذه الحالة تتولى الوحدة المتنقلة التابعة للأحوال المدنية الوصول إلى الأفراد وتنفيذ المهام.

في النهاية نكون قدمنا طريقة التسجيل في خدمة تقدير لكبار السن والمتقاعدين الأحوال المدنية عبر منصة أبشر.