كيفية التسجيل في منصة مدرستي لمتابعة المناهج في السعودية

خطوات التسجيل في منصة مدرستي نقدم اليوم لكم أسهل الطرق التي تساعدك في إنشاء حساب في منصة مدرستي الشهيرة والتي تعد أهم منصات التعلم عن بعد وتلقي الدروس الخاصة بمختلف الصفوف أون لاين وأنت في منزلك، يمكنك الاعتماد عليها بشكل كامل في تلقي العلم وأداء الامتحانات أيضاً خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا، يمكنك التسجيل من خلال الدخول إلى رابط منصة مدرستي علي موقع جوجل، ومن ثم الضغط على إنشاء حساب جديد، والتي تكون في أعلى نافذة العودة إلى المدارس في الموقع، ومن ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل اسم الطالب والإيميل الشخصي ورقم الهوية الوطنية وأرقام الهاتف المنزلي والجوال.

كيف استرجع بياناتك من منصة مدرستي

يمكنك الحصول على بياناتك المفقودة من منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا، حيث يمكنك التوجه إلى الصفحة الخاصة بالخدمات، ثم الضغط على الصفحة الخاصة ببيانات المدرسة، ومن ثم سيتم عرض اسم المستخدم الخاص بك و يطالبك بإدخال رقم سري جديد بدل المفقود.

معلومات عن منصة مدرستي الإلكترونية

هي منصة تعليمية هامة تم الإعلان عنها من قبل وزير التعليم السعودي في السنة الماضية وذلك من أجل تلقي الطلاب الدروس والشروحات المختلفة، وذلك من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي والبعد عن التزاحم في المدارس المختلفة والحرص على الحد من انتشار هذا الفيروس اللعين.

مواعيد بدء العام الدراسي الجديد في السعودية

بالفعل تم الإعلان عن بدء العام الدراسي الجديد في السعودية منذ يوم واحد فقط، حيث تم توجه جميع الطلاب إلى المدارس والجامعات بعد عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة العربية السعودية والسيطرة بشكل كبير علي فيروس كورونا فهو من أهم الأمور التي عطلت مجرى الحياة وخاصة حياة الطلاب في السنة الماضية.