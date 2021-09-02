تمويل طارئ بهامش ربح تنافسي بدون تحويل الراتب بشروط مرنة لدى منصة سلفة

تمويل طارئ وفوري في السعودية الآن حيث يمتاز التمويل بالعديد من المميزات التمويلية لدى منصة سلفة السعودي الذي يسمح بالحصول على التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري في أسرع وقت ممكن خلال خمسة عشر دقيقة ويصل مبلغ التمويل إلى خمسة آلاف ريال سعودي للمواطن السعودي فقط لا غير كما يعتبر منصة سلفة الإلكتروني هو مصرح من البنك المركزي السعودي ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية كما يتم التقديم على قرض منصة سلفة للحصول على أسرع تمويل بهامش ربح تنافسي ويحتاج التمويل الشخصي السريع شروط وضوابط ميسرة بالتقسيط لجميع العملاء السعوديين لدى موقع منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية.

الشروط والأحكام المطلوبة لدى منصة سلفة في المملكة

يحتاج التمويل لدى رابط منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة ومنها أن يكون العميل المتقدم سعودي الجنسية وعمره لا يقل عن ثمانية عشر عام ويصل إلى ستون عام فقط لا غير لدى موقع منصة سلفة السعودي بالمملكة لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره لا يقل عن 18 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام لدى موقع منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية.

لابد من توفير فترة عمل ثلاثة أشهر للسعودي الجنسية في القطاع الحكومي وفترة عمل ستة أشهر للسعودي الجنسية في القطاع الخاص فقط.

التمويل يحتاج دخل شهري ثابت يبدأ من 4000 ريال سعودي للمواطن السعودي فقط لا غير لدى موقع منصة سلفة السعودي.

مميزات الحصول على التمويل لدى منصة سلفة السعودي