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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم على وظائف المدارس الأهلية عبر طاقات للتوظيف 1443 في المقال التالي
التقديم على وظائف المدارس الأهلية عبر طاقات للتوظيف وطريقة التسجيل في منصة طاقات وشروط وظائف المدارس الأهلية كل تلك الأسئلة نتناولها بالشرح في مقالنا حول التسجيل في المدارس الأهلية للمعلمين والمعلمات. وظائف المدارس الأهلية عبر طاقات بالإضافة إلى شروط الحصول على دعم آجور المعلمين ونبذه عن رواتب المدارس الأهلية للمعلمين والتي أصبحت محط اهتمام الكثير من الشباب في المملكة الطامح في الحصول على فرص عمل في المدارس الأهلية. خصوصاً مع موعد التقديم على وظائف المدارس الأهلية.
التسجيل منصة طاقات للتوظيف 1443
إنشاء حساب في البوابة الوطنية للتوظيف طاقات للباحثين عن العمل يتم بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى رابط منصة طاقات للتوظيف.
- ثم النقر على خيار إنشاء حساب جديد.
- بعد ذلك يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.
- ثم التسجيل عبر الخدمات المتاحة للمستفيدين.
- بالإضافة إلى يتم كتابة رقم الهوية الوطنية والنقر على خيار التالي.
- يتم تأكيد الحساب عن طريق رسالة نصية إلى جوالك تحتوى على رمز تحقق.
- أخيراً يتم إرسال إليك فرص العمل المتاحة بشكل تلقائي.
شروط تقديم وظائف المدارس الأهلية للمعلمين والمعلمات 1443
التقديم على وظائف المدارس الأهلية يتم عن طريق منصة طاقات للتوظيف ومتاح للرجال والنساء ويمكن تقديم وظائف المدارس الأهلية. للوافدين والذين يمتلكون إقامة قابلة للنقل وللمواطنين السعوديين. ثم حاملي الجنسية والحاصلين على بكالوريوس التربية أو دبلوم تربوي بعد البكالوريوس ويجب أن يتم استيفاء شروط المدارس الأهلية الخاصة. بكل مدرسة وسلم رواتب المدارس الأهلية يبدأ من 1500 ريال ويصل إلي 200 ريال كأول راتب في آجور المدارس الأهلية.
خطوات التقديم على وظائف المدارس الأهلية 1443
- الدخول على موقع طاقات للتوظيف للتسجيل في المدارس الأهلية.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في موقع طاقات.
- النقر على خيار تسجيل الدخول.
- وبعد ذلك البحث عن الوظيفة المتاحة والتي تناسب المؤهل في وظائف المدارس الأهلية.
- ثم يتم تحديد منطقة البحث وتحديد فرصة العمل في منصة طاقات بالمدارس الأهلية.
- بعد ذلك يتم تقديم طلب الحصول على وظيفة المدارس الأهلية في طاقات للتوظيف.
- ثم إعادة كتابة اسم المستخدم وكلمة السر وكتابة رمز التحقق المرئي في الصورة وأخيراً الضغط على خيار الدخول للانتهاء من تقديم طلب وظيفة بالمدارس الأهلية.
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