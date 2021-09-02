الإعلان عن شروط السفر بين مصر والسعودية للمقيمين وتفاصيل فتح الطيران المباشر

شروط السفر بين مصر والسعودية وعودة المقيمين من المملكة إلى مصر بعد قرار رفع تعليق السفر للمقيمين بالسعودية 2021 والذي تم إصدارة بعد تلقى اكثر من 80% من المواطنين والمقيمين في السعودية للقاح فيروس كورنا والوصول إلى آلية السفر إلى المملكة وطرق السفر من السعودية إلى الخارج للمقيمين الذين حرمتهم أزمة كورنا من زيارة أوطناهم لذا يهتم الملايين بأخبار تعليق السفر وشروط سفر المقيمين بالسعودية وشروط الطيران للسفر إلى السعودية 2021.

تفاصيل تعليق السفر للمقيمين بالسعودية

تعليق الطيران وسفر المقيمين في المملكة إلى الخارج تم الإعلان عنه رسمياً من قبل الحكومة السعودية استناداً إلى قرار وزارة الخارجية للشئون القنصلية والذي ينص على السماح برفع تعليق الرحلات من والى الدول التي كانت أعلنت عن حظر السفر إليها بسبب تفشي فيروس كورنا وقائمة الدول التي تم تعليق السفر منها إلى السعودية واهمها كانت الإمارات ومصر وباكستان والولايات المتحدة واندونيسيا وإيطاليا والبرازيل وانجلترا وتركيا وجنوب أفزيفيا والسويد وأيرلندا وألمانيا والبرتغال والهند واليابان وفيتنام.

شروط سفر ومغادرة المقيمين في السعودية

أولاً يجب على المقيم ى حالة مغادرة المملكة أن يكون حاصل على جرعتي لقاح كورنا المعتمد في السعودية.

ويجب أن يكون المقيم تم تطعيمه باللقاح داخل المملكة.

كذلك بالنسبة للعودة من الدول التي يشملها قرار تعليق السفر إلى السعودية بشكل مباشر.

وأيضاً يجب أن تطبق كافة الإجراءات الاحترازية والتي أصدرتها الجهات الصحية في السعودية.

شروط السفر بين مصر والسعودية للمقيمين 2021