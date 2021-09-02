كيفية فتح حساب جاري بنك الراجحي عن طريق النفاذ الوطني للسعوديين والمقيمين

يمكنك فتح حساب جاري بنك الراجحي بخطوات بسيطة سواء إذا كنت مواطن سعودي أو مقيم في المملكة العربية السعودية، حيث للحساب أهمية كبيرة في التعاملات فيما يوفر عدة خدمات مصرفية أو مالية فضلاً عن العروض التي يقدمها الراجحي لعملائه، في إطار التطورات الجارية فيعمل المصرف بأحدث تكنولوجيا رقمية تجعل من الشؤون الخدمية المقدمة تتم بسهولة في أسرع وقت ممكن مما يساعد العملاء على إنجاز المعاملات وكل ما يحتاجون بطريقة إلكترونية، وذلك عبر الموقع الذي يعمل طوال الأربعة والعشرين ساعة بهدف تحقيق الاستفادة من الخدمات الفعلية في أي وقت.

مزايا فتح حساب جاري بنك الراجحي عبر الانترنت

إمكانية فتح حساب جاري في أي وقت وأنت في مكانك لا يستغرق سوى دقائق قليلة.

تحصل على بطاقة صراف آلي تستطيع استخدامها في السحب والإيداع بشكل سهل وسريع.

تستطيع دفع جميع فواتيرك وسداد المدفوعات الحكومية.

يمكنك التحويل الداخلي والإيداع، والحصول على كشف حساب شهري يوضح جميع معاملاتك متاح باللغة العربية والإنجليزية أيضاً.

تستطيع إدارة أموالك بفعالية وحسابك الشخصي في أي مكان في العالم.

أن يكون مسجلاً في خدمات أبشر الإلكترونية.

إمكانية تنفيذ عمليات الأوامر المستديمة بكل سهولة.

شروط فتح حساب بنك الراجحي

كالمعتاد من الراجحي أنه لا يصعب الأمور على عملائه وكذلك شروط التمويل الشخصي بدون كفيل بهدف تيسير الخدمات منها فتح الحساب الجاري بالمعايير التالية (بطاقة هوية وطنية أو الإقامة سارية + العمر لا يقل عن 18 سنة للبالغين و15 عام للقاصرين + كتابة العنوان الوطني صحيحاً + لابد أن يكون رقم الهاتف الجوال صادر من إحدى الخدمات الهاتفية من المملكة السعودية + لابد من التسجيل في أبشر قبل فتح الحساب من أجل توثيق الحساب بعدها + أن لا يكون عميل حالي في المصرف).

طريقة فتح حساب جاري بنك الراجحي عن طريق النفاذ الوطني