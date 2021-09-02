دعم منصة مدرستي 1443 للعام الدراسي الجديد ورقمه وخدمة تذاكر الدعم الفني لها. تقدم الحكومة السعودية لمواطنيها داخل المملكة العربية السعودية مختلف الخدمات التي تعمل على تسهيل الحياة اليومية لهم. كما توفر الحكومة لمواطنيها كل ماهو جديد في عالم الخدمات الرقمية في والإلكترونية لتوفير الوقت والجهد وكذلك تقليل للإزدحام. وتعتبر من أهم وأكبر الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة السعودية وأكثر مايهم المواطنين الآن هي منصة مدرستي. حيث تعتبر منصة مدرستي هي أهم منصة للتعليم الإلكتروني داخل المملكة كما توفر للطالب جميع الخدمات التي تساعده في العملية التعليمية. ولذلك كان أمر إنشاء الدعم الفني للمنصة أمر هام لمساعدة كل من كان يقابله مشكلة مع منصة مدرستي الإلكترونية. ولهذا سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الدعم الفني الخاص بمنصة مدرستي للعام الدراسي الجديد 1443 ورقمه وخدمة تذاكر الدعم الفني أيضاً. كما يمكنك التعرف أيضاً على موعد صرف الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي 1443 والشروط المطلوبة وقيمتها.

دعم منصة مدرستي 1443 للعام الدراسي الجديد

تعتبر منصة مدرستي الإلكترونية هي المنصة الرئيسية لمنظومة التعليم على مستوى المملكة العربية السعودية. كما إن المنصة تساعد الطالب وكذلك ولي الأمر على فهم وتبسيط المناهج الدراسية ومعرفة الإختبارات وغيرها. وكذلك فهي تقدم مختلف المساعدات للمعلم وأيضاً لكل ماله علاقة بالمنظومة التعليمية داخل المملكة. وهناك الكثير من مستخدمي المنصة تعرقلهم الكثير من المشاكل والصعوبات أثناء استخدام المنصة. ولذلك فقد قام مسئولي إدارة منصة مدرستي الإلكترونية بالإعلان عن توفير الدعم الفني للمنصة. وذاك لخدمة وتسهيل الصعاب على كل من يريد الحصول على الخدمات التي تقدمها المنصة.

رقم الدعم الفني

نظراً للأهمية الكبيرة لمنصة مدرستي وكذلك احتياج جميع الطلاب وأولياء الأمور لها وكذلك المعلمين. فقد قام مسئولي إدارة منصة مدرستي الإلكترونية بعمل الدعم الفني وتقديمه للمواطنين. فقط كل ما على المستفيد فعله عند مواجهته لأي مشكله عند استخدام المنصة التحدث مع خدمة الدعم الفني. والذي يعتبر الرقم الخاص بها هو أحد الطرق للتواصل مع الدعم ورقم الدعم الفني هو 920033988. كما يمكنك التعرف أيضاً على تطبيق منصة مدرستي الإلكتروني وطريقة تحميل التطبيق على الهاتف وإنشاء حساب.

خدمة تذاكر الدعم الفني بالمنصة

كما يوفر أيضاً مسئولي إدارة منصة مدرستي الإلكترونية خدمة تذاكر الدعم الفني للمنصة. والتي يمكنك الاستفادة منها عن طريق إتباع الخطوات التالية :