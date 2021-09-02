للحصول على راتب 2000 ريال.. طريقة التسجيل في حافز والشروط وكيفية الاستعلام عن الأهلية

يهتم ذوي المؤهلات العلمية في المملكة العربية السعودية، بطريقة التسجيل في حافز طاقات الذي يمنح المستفيدين مبلغ شهري بقيمة 2000 ريال سعودي، لحين الحصول على فرصة عمل مناسبة، إضافة إلى أن هذا البرنامج يوفر برامج تدريب لتسهيل فرصة العثور على الوظائف في القطاعات المختلفة، وذلك لأن سوق العمل السعودي يتطلب دائمًا المهارات العملية بجانب الشهادات العلمية والتخصصات المختلفة، وهو من البرامج التي تهدف المملكة من خلاله إلى تقليل نسبة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية تخدم الشباب والراغبين في العمل.

طريقة التسجيل في حافز طاقات أونلاين

ويسعى الباحثون عن فرص عمل في السعودية، إلى التسجيل في حافز طاقات للحصول على راتب شهري 2000 ريال سعودي، وتدريب يؤهلهم للحصول على الوظائف المناسبة، ويمكن ذلك من خلال هذه الخطوات:

الدخول إلى رابط حافز طاقات. النقر على تسجيل جديد. تحديد نوع الهوية. النقر على التالي. إدخال اسم المستخدم. إدخال تاريخ الميلاد. إدخال البريد الإلكتروني. وكتابة كلمة السر، وتأكيدها. تسجيل رقم الهاتف الجوال. الموافقة على الشروط والأحكام. تحقق من رقم الهاتف عبر رسالة التفعيل التي تصل إلى الهاتف الجوال. إدخال كود التحقق في المكان المناسب. النقر على تحقق. تعبئة السيرة الذاتية. رفع المؤهل الأكاديمي. إرسال طلب الالتحاق بالبرنامج. يجري التواصل مع المتقدم في حالة قبول الطلب.

شروط التسجيل في حافز taqat

وحدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط التسجيل في حافز taqat، للحصول على الراتب الشهري والتدريب، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

عُمر المتقدم لا يقل عن 20 سنة، ولا يزيد على 35 سنة.

لا بُد من أن يكون قادر على العمل.

لا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو الخاص.

لا يكون طالبا أو متدربا في أي مرحلة من مراحل التعليم.

ليس لديه أي نشاط تجاري.

ليس لديه أجانب على كفالته باستثناء الوالدين والزوج والزوجة والأبناء والبنات.

لا يكون له دخل ثابت يعادل 2000 ريال سعودي أو أكثر، خلال العام السابق لبداية الشهر المقدم فيه الإعانة.

لا يكون مستحقا لمعاش تقاعدي.

ولا يكون مستحقا لأي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.

وألا يكون مقيما في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن 10 أشهر خلال العام السابق الطلب.

أن لا يكون مقيما في دار رعاية اجتماعية أو ما في حكمها.

دراسة الطلب بعد اكتمال البيانات المطلوبة عبر موقع حافز خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ آخر إجراء للمتقدم.

الاستعلام عن نتائج أهلية حافز طاقات

ويمكن للمسجلين في برنامج حافز طاقات، الاستعلام عن نتائج الأهلية، عن طريق عدد من الخطوات على النحو التالي: