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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الدخول إلى حسابات الطلاب في منصة مدرستي في المقال التالي
طريقة الدخول إلى حسابات الطلاب في منصة مدرستي، منصة مدرستي التعليمية من المنصات الهامة التي يجب أن يتم تسجيل الطلاب في المراحل التعليمية الأساسية بها، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن كيفية التسجيل في منصة مدرستي لأولياء الأمور والطلاب، وأوضحت لأولياء أمور طلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي طريقة الدخول إلى حسابات الأبناء في منصة مدرستي.
كيفية الوصول لحسابات الأبناء في منصة مدرستي
في بعض الأوقات يواجه أولياء الأمور صعوبة في الوصول إلى الحسابات الشخصية لأبنائهم في منصة مدرستي بسبب فقد كلمة السر مثلًا، لهذا أوضحت وزارة التعليم في السعودية على منصة تويتر أن أولياء الأمور يمكن لهم الحصول على كلمة السر لحساب الطالب على منصة مدرستي بواحدة من الطرق التالية:
- التواصل مع مدير مدرسة الطالب لكي يقوم بإرسال بيانات الطالب محدثة مرة أخرى.
- أو من خلال حساب ولي الأمر الشخصي على منصة مدرستي.
إرشادات الدخول في منصة مدرستي أو منصة روضتي
وقد نشرت وزارة التربية والتعليم السعودية مجموعة النصائح والإرشادات التالية عند التسجيل في منصة مدرستي أو روضتي للمستخدمين الجدد والقدامى وهي:
- بالنسبة للمستخدمين الجدد مثل طلاب الأول الابتدائي أو طلاب الروضة يتم استخدام كلمة سر الحساب الشخصي في تطبيق توكلنا.
- أما عن المستخدمين الحاليين فيتم التسجيل بكلمة السر الحالية والمستخدمة.
- والمستخدمين المنتقلين من إدارة تعليمية لإدارة تعليمية أخرى فإن الاسم المستخدم في الحساب الشخصي على منصة مدرستي سيكون متاح من تطبيق توكلنا وإذا واجهتك أي مشكلة بهذا الشأن يتم التوجه لمدير المدرسة.
- إذا تم تغيير كلمة السر في حساب تطبيق مدرستي لا يمكن استخدام كلمة سر حساب تطبيق توكلنا بعد الآن.
- للطلاب الذين فقدوا كلمة السر يتم استعادتها من صفحة استعادة كلمة السر الموجودة بآخر الصفحة، أو من خلال صفحة التواصل معنا، أو من خلال مدير المدرسة.
- وإذا لم تظهر بيانات الشخصية في حساب تطبيق توكلنا الجديد يتم التوجه لمدير المدرسة والإستعلام عن الخطوات المطلوبة.
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