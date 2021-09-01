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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأعمار المسموح بها للقبول في رياض الأطفال بالسعودية في المقال التالي
الأعمار المسموح بها للقبول في رياض الأطفال، وفرت وزارة التربية والتعليم موقع نظام نور التعليمي للطلاب وأولياء الأمور لكي تسهل من إتمام الخدمات المدرسية من خلاله، حيث يتم تسجيل طلاب الروضة والمرحلة الابتدائية في المدارس من خلال نظام نور التعليمي، بالإضافة لتوفير النظام لأكثر من خدمة مدرسية أخرى لأولياء الأمور مثل التواصل مع المعلمين بدون الذهاب إلى المدرسة أو الإطلاع على درجات الطالب ومتابعة مستواه الدراسي إلكترونيًا، ونعرفكم اليوم على مستويات القبول في رياض الأطفال في نظام نور للتسجيل.
العمر المسموح به في رياض الأطفال 1443
قد حددت وزارة التربية والتعليم مستويات العمر المسموح بها للتقديم في مرحلة رياض الأطفال للطلاب المستجدين وقد تم تقسيم تلك المستويات إلى ثلاث مستويات بهذا الشكل:
- أول مستوى مخصص للطلاب الذين أعمارهم 3 سنوات ولم يكملوا عامهم الرابع.
- ثاني مستوى مخصص للطلاب الذين أعمارهم 4 سنوات ولم يكملوا عامهم الخامس.
- ثالث مستوى مخصص للطلاب الذين أعمارهم 5 سنوات ولم يكملوا عامهم السادس.
طريقة التسجيل في نظام نور لرياض الأطفال
ويتم تسجيل رياض الأطفال في نظام نور التعليمي بشكل رسمي من خلال الخطوات التالية التي قدمتها وزارة التربية والتعليم لتسجيل الطلاب المستجدين وهي:
- زيارة موقع نظام نور من الرابط الموضح https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx.
- يقوم ولي الأمر بالتسجيل في نظام نور بالحساب الشخصي المعتاد بكلمة السر والاسم.
- ويتم بعد ذلك اختيار تسجيل طالب جديد ليقوم ولي الأمر بتسجيل رقم الإقامة للطلاب المقيمين أو رقم الهوية للمواطنين.
- ومن ثم تحديد صلة القرابة بين ولي الأمر والطالب وتحديد مهنته.
- وبعد ذلك يتم الانتقال لصفحة بيانات شخصية خاصة بالطالب مثل اسمه واسم الأم واسم الجد واسم الأب ونوع الإقامة وتاريخ الإقامة وتاريخ الميلاد وعمر الطفل والعنوان ورقم الهاتف وبعض المعلومات الأساسية الأخرى الواجب تسجيلها.
- ويلي ذلك التوجه لمعلومات الروضة المراد التقديم بها وحفظ تلك المعلومات مع إرفاق الوثائق المطلوبة.
- يجب مراجعة البيانات بدقة قبل إرسالها حتى يضمن ولي الأمر الموافقة.
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