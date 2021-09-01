الأعمار المسموح بها للقبول في رياض الأطفال بالسعودية

الأعمار المسموح بها للقبول في رياض الأطفال، وفرت وزارة التربية والتعليم موقع نظام نور التعليمي للطلاب وأولياء الأمور لكي تسهل من إتمام الخدمات المدرسية من خلاله، حيث يتم تسجيل طلاب الروضة والمرحلة الابتدائية في المدارس من خلال نظام نور التعليمي، بالإضافة لتوفير النظام لأكثر من خدمة مدرسية أخرى لأولياء الأمور مثل التواصل مع المعلمين بدون الذهاب إلى المدرسة أو الإطلاع على درجات الطالب ومتابعة مستواه الدراسي إلكترونيًا، ونعرفكم اليوم على مستويات القبول في رياض الأطفال في نظام نور للتسجيل.

العمر المسموح به في رياض الأطفال 1443

قد حددت وزارة التربية والتعليم مستويات العمر المسموح بها للتقديم في مرحلة رياض الأطفال للطلاب المستجدين وقد تم تقسيم تلك المستويات إلى ثلاث مستويات بهذا الشكل:

أول مستوى مخصص للطلاب الذين أعمارهم 3 سنوات ولم يكملوا عامهم الرابع. ثاني مستوى مخصص للطلاب الذين أعمارهم 4 سنوات ولم يكملوا عامهم الخامس. ثالث مستوى مخصص للطلاب الذين أعمارهم 5 سنوات ولم يكملوا عامهم السادس.

طريقة التسجيل في نظام نور لرياض الأطفال

ويتم تسجيل رياض الأطفال في نظام نور التعليمي بشكل رسمي من خلال الخطوات التالية التي قدمتها وزارة التربية والتعليم لتسجيل الطلاب المستجدين وهي: