نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في دعم ريف لربات البيوت 1443 شروط وخطوات الحصول على الدعم Reef في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في دعم ريف لربات البيوت 1443، يستمر البحث عن رابط التسجيل في برنامج ريف Reef المنصة الالكترونية التي اعلنت عنها وزارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية. والتي من مهامها دعم الاسر المنتجة وربات البيوت. حيث يمكن دعم ريف تسجيل أو التسجيل في دعم ريف لكل العاطلين عن العمل ومحدودي الدخل. وكذلك ربات البيوت مما يسمح لهم بالحصول على دعم مالي من اجل استدامة القطاع الريفي. وكذلك السعي في تحسين المعيشة داخل الأرياف ودعم الأسر الريفية للمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي. وقد أنشأت وزارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية منصة ريف الإلكترونية. والتي يمكن من خلالها التسجيل للحصول على خدمات دعم ريف لربات البيوت. من اجل تحقيق المساواة الاجتماعية والارتقاء بمستوى المعيشة لجميع المواطنين. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنقدم لمتابعين الكرام الطريقة الصحيحة التي يستطيع من خلالها ربات البيوت التسجيل في دعم ريف واهم الشروط للحصول على الدعم مباشرة.

التسجيل في دعم ريف لربات البيوت 1443

كما أطلقت وزارة الزراعة والمياه بالمملكة العربية السعودية التسجيل في دعم ريف لربات البيوت 1443 والذي يقدم مساعدات مالية والكثير من الخدمات من اجل تحسين المستوى المعيشي للأسر الريفية والزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية الاجتماعية ومساعدة سكان الأرياف على الاستقرار وعدم التفكير بالنزول إلى المدن وتنمية فكر العمل الزراعي للقضاء على البطالة في مختلف انحاء المملكة. ومن خلال الفقرة التالية سنتعرف على دعم ريف تسجيل.

شروط الحصول على خدمات دعم ريف لربات البيوت

علاوة على ذلك وضعت وزارة الزراعة والمياه بالمملكة العديد من الشروط التي يمكن من خلالها الحصول على الدعم المالي للاسر المنتجة وربات البيوت. حيث هدف برنامج الدعم الريفي Reef لمساعدة المراة الريفية ماديا في تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي وتطوير نشاط الزراعة بالمملكة العربية السعودية بالاعتماد على الوسائل الحديثة في هذا النشاط الحيوي الهام ومن اجل الحصول على دعم ريف لربات البيوت 1443 يجب استيفاء العديد من الشروط وهي:

كل من يرغب في التقديم على دعم ريف يجب ان يكون سعودي الجنسية.

ان لا يقل عمر المتقدم عن يجب واحد وعشرون سنة

عدم زيادة تكلفة المشروع الخاص به والذي يرغب في تمويله عن طريق برنامج ريف أكثر من 54 ألف ريال سعودي.

عدم تجاوز راتب المتقدم عم ستة آلاف ريال سعودي.

اشتراط حصول المتقدم على حساب مصرفي “حساب بنكي باسمه” مع حصوله أيضا على بطاقة SIM.

محل إقامة مقدم الطلب يشترط ان تكون في المناطق التي ادرجتها وزارة الزراعة ضمن خطة الدعم.

عدم اشتغال الراغب في الحصول على دعم ريف في أي وظيفة سواءا في القطاع العام او الخاص.

من الواجب تقديم وثيقة عمل مستقلة والتي يمكن استخراجها من احدى مكاتب وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية.

رابط التسجيل في برنامج ريف لربات البيوت

علاوة على ذلك تسعى القيادة العليا في المملكة العربية السعودية إلى تقديم كل الدعم لمواطنيها وكافة الفئات المستحقة للدعم مثل أصحاب الدخل الضعيف والمحدود وربات البيوت وكذلك كل الافراد العاطلين عن العمل من مختلف الفئات. فقد اطلقت المملكة منصة الكترونية يمكن من خلالها خطوات التسجيل في دعم ريف لربات البيوت 1443 والحصول على خدمات الدعم الريفي وفي ما يلي الخطوات الصحيحة للتسجيل في برنامج Reef :

اولا: تسجيل الدخول إلى بوابة ريف الالكترونية.

ثانيا: يجب على المتقدم الضغط على إنشاء حساب جديد

ثالثا: كتابة جميع البيانات المطلوبة في مكانها المخصص بدقة وبشكل صحيح.

رابعا: سوف تستقبل رسالة تحقق على هاتفك المحمول.

خامسا: يجب عليك كتابة الأرقام في رسالة التحقق على جوالك.

سادسا: سوف ترسل كافة بياناتك الشخصية التي كتبتها إلى الجهات المعنية والتي ستتحقق منها.

سابعا: سيتم دراسة مشروعك من الجهات المختصة وسوف يتم قبوله او رفضه.

متى ينزل دعم ريف

تم الإعلان عبر برنامج الدعم الريفي على صفحته الرسمية توتير انه بعد ان تتم الموافقة على مشروع المتقدم في برنامج الدعم الريفي يتم تحديد موعد صرف دعم ريف لكافة المستفيدين من البرنامج هي من اليوم الأول إلى اليوم العاشر كل شهر ميلادي. بعد ان يتم اخطار صاحب المشروع في مدة ستون يوم من تاريخ التقديم من اجل الحصول على الدعم بعد التسجيل في دعم ريف لربات البيوت 1443.