مزايا ورابط منتج تمويل التورق للأفراد عن طريق البنك السعودي الفرنسي

يقدم البنك الفرنسي السعودي منتج تمويل التورق الخاص بالأفراد في المملكة العربية السعودية، ويوفر البنك مجموعة من المزايا الذي تترافق مع التمويل، بالإضافة إلى توفير مجموعة من المستندات اللازمة قبل طلب التمويل وكذلك لمحة عن تفاصيل هذا المنتج، ومن أهم ما جاء في مزايا تمويل الأفراد هو التوافق مع الشريعة الإسلامية والمبادئ الخاصة بها، بالإضافة إلى وجود إمكانية لإعادة التمويل بعد تسديد نسبة من منتج التمويل الشخصي الحالي، والعديد من المزايا الأخرى والأمثلة التي يوفرها البنك الخاص بأسعار كلفة الأجل لتمويل البنك السعودي الفرنسي.

ما هي مزايا منتج تمويل التورق الخاص بالأفراد في السعودية

التوافق مع الشريعة الإسلامية وأحكامها

التمويل الشخصي يصل إلى مليون ونصف المليون ريال سعودي بأقصى حد

يصل إلى مليون ونصف المليون ريال سعودي بأقصى حد تسديد الأقساط المترتبة على العميل سيكون خلال 5 سنوات

سيتم إعفاء الورثة تلقائيا من التسديد هذا في حال حصول الوفاة لا قدر الله

هناك إمكانية لإعادة التمويل بعد تسديد 20% من قيمة التمويل الإجمالية

الرسوم الإدارية تصل إلى 1% من أصل مبلغ التمويل

توفر خاصية شراء المديونية من مصارف أخرى.

المستندات اللازمة للحصول على منتج الأفراد بالتورق

يتوجب إحضار مجموعة من المستندات، ومن ضمنها خطاب تعريف المعاش صادر عن جهة العمل

تحويل الراتب صادر عن جهة العمل

أصل بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين

كشف الحساب البنكي من البنك الحالي للعميل

يشترط فتح حساب جاري في الحصول على منتج التمويل الشخصي

معدل النسبة السنوي سيبدأ من 4.67 بالمئة متضمناً العمولات وجميع الرسوم المترتبة.

رابط التمويل الشخصي من المصرف السعودي الفرنسي

يمكن الاطلاع على تفاصيل تمويل التورق الشخصي من خلال رابط البنك السعودي الفرنسي ، ومن جهة أخرى يوفر البنك عدة أمثلة لأسعار كلفة الأجل المتعلقة بهذا المنتج والتي تصل إلى 5 سنوات، حيث يبدأ من سنة واحدة وفيما يلي أمثله التمويل الشخصي: