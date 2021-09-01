خطوات التسجيل في حساب المواطن تسجيل جديد برقم الهوية والاستعلام عن موعد صرفها

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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في حساب المواطن ، دائماً تسعى المملكة السعودية إلى توفير كافة سبل الراحة التي توفير للمواطنين في السعودية مستوى معيشي كريم يساعدهم على سد احتياجاتهم وحاجة أسرهم، خاصة الأسر محدودة الدخل، وهذا ما جعل المملكة تقوم بتوفير برنامج حساب المواطن التي سوف يقدم لهم العديد من الخدمات المادية.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

أهم خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

هناك العديد من الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها للتسجيل في برنامج المواطن والذي يجب أن يقوم بها رب الأسرة لينشأ حساب جديد في البرنامج خاص به والتي تتمثل فيما يلي:

على المواطن زيارة الموقع الالكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن.

ثم يتوجب عليه إدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة لإتمام التسجيل مثل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال ورمز التحقق.

ومن ثم يتم قراءة جميع الشروط التي تخص الموقع والاشتراط الموافقة عليها.

بعد الموافقة على الشروط لابد من أن يتم اختيار تسجيل.

بعدها يبدأ النظام بفحص البيانات والتأكد من أنها صحيحة بعدها سوف يتم إرسال رسالة عبر الجوال يحتوي على كلمة السر.

وسوف يظهر لك نافذة يتم من خلالها تفعيل تسجيل حساب للمواطن.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

وضعت المملكة السعودية بعض من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة بالمواطنين الذين يستحقون الحصول على دعم برنامج حساب المواطن الموضوعة لجميع المواطنين السعوديين سواء للأعزب أو الأرملة والمطلقة ومن الشروط الذي لابد من أن تنطبق هي:

لابد من أن يكون سعودي الجنسية ولا يشترط أن يكون مقيم بها.

لابد من أن يكون لديه إقامة مستمرة في المملكة السعودية.

لا يمكن للمواطن الذي يقيم بدور الرعاية والايواء الحكومية الحصول على برنامج دعم حساب المواطن .

. يجب أن تكون البيانات مسجلة بالبرنامج ولابد من أن تكون مطابقة للبيانات الواردة في كافة الأوراق الرسمية.

لابد من أن يكون من الأشخاص ذات الدخل المحدود.

لا يمكن أن يكون مسجون قبل التقديم أو حالياً.

يجب أن تكون كافة بيانات المتقدمين تم استخراجها من أحد الجهات الرسمية.

حساب الموطن

هو واحد من أهم الخدمات الالكترونية التي تعمل على توفير دعم مادي لفئة معينة من المواطنين في المملكة العربية السعودية، ويساعد حساب المواطن العديد من المواطنين في الحصول على حياة كريمة ولكن لابد من أن تنطبق الشروط على المتقدمين.