للمقيمين والقادمين إلى المملكة.. رابط التسجيل في منصة قدوم السعودية 1443

منصة قدوم السعودية.. رابط التسجيل والشروط المطلوبة 1443، منصة قدوم هي منصة تم طرحها من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، ليتمكن المقيمين والوافدين إلى المملكة من تسجيل كافة البيانات الخاصة بحالتهم الصحية، حتى يتم عمل الإجراءات الخاصة بالتنقل والدخول إلى المملكة بسهولة، لذلك يتم البحث عن هذه المنصة من قبل عدد كبير جداً، ومن خلال موقعنا سوف نتعرف معكم على طريقة التسجيل في منصة قدوم والشروط المطلوبة للتسجيل.

التسجيل في منصة قدوم السعودية

نظراً للبحث المكثف عن الخطوات اللازمة للتسجيل في منصة قدوم السعودية، وحرصا من موقعنا على راحة متابعينا، سوف نقدم لكم الآن الخطوات اللازمة للتسجيل في منصة قدوم السعودية، حتى يتمكن الراغبين من التسجيل في المنصة بكل سهولة:-

أولاً يتم الدخول إلى الموقع الخاص بمنصة أبشر.

ثم يتم اختيار أبشر أفراد من القائمة الموجودة.

والآن يتم التوجه إلى الصفحة الرئيسية، ثم النقر على خانة منصة قدوم.

بعد ذلك يتم النقر على بدء التسجيل، ليتم الدخول بشكل تلقائي إلى خدمة التسجيل في المنصة تلقائياً.

والآن يجب اختيار فئة الشخص القادم إلى السعودية.

وأخيراً يتم كتابة البيانات الشخصية المطلوبة التسجيل، والضغط على تقديم الطلب.

والجدير بالذكر أن منصة قدوم تمكن الزائرين القادمين إلى المملكة من تسجيل وتحديث بياناتهم الصحية قبل دخول المملكة ب 72 ساعة، ويستفيد من هذه الخدمة الزوار المحصنون وغير المحصنين والزوار القادمون للعلاج والمقيمون المحصنون وغير المحصنين بالاضافة الى العمالة المنزلية المرافقة للمواطنين.

تم وضع عدد من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص القادمين إلى المملكة العربية السعودية، والتي يشترط وجودها كامله بدون استثناء أي منهم، وفيما يلي الشروط المطلوبة:-