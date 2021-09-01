في الفترة الأخيرة زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة بشأن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي في المملكة وطريقة الاستعلام، ولذلك أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توفير كافة الخدمات للأسر الأشد احتياجاً لهذه الرواتب الشهرية للمواطنين السعوديين المستفيدين، حيث أن هذا من قبل المساعدة المقطوعة، راتب الضمان الاجتماعي في السعودية، ولذلك تم الإعلان عن تحديد موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي في السعودية بصفة شهرية للمواطنين السعوديين المستفيدين الذين بحاجة لهذا الدعم المادي الشهري، ولذلك سوف يتم الإيضاح من خلال موقع ثقفني موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي في السعودية، ولذلك سوف يتم الإعلان عن الفئات المستحقة من معاش الضمان الاجتماعي.

موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي 1443هـ :

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي للمستفيدين والمستفيدات، على أن يكون سوف يتم صرف الرواتب الخاصة بالمواطنين السعوديين من الضمان الاجتماعي على أن يكون الصرف يوم 10 من كل شهر ميلادي، حيث أن يوم 10 سبتمبر يوافق عطلة رسمية لجميع الموظفين داخل المملكة العربية السعودية، ولذلك سوف يتم ابتداء صرف راتب الضمان الاجتماعي من يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر الجاري 2021م ولذلك تم الإعلان على أن جميع المواطنين السعوديين المستفيدين من معاش الضمان بحاجة إلى هذا الراتب الشهري للمساعدة في أمور حياتهم.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي :

الأبناء الأيتام .

المواطنين السعوديين العاجزون عن العمل.

المواطنين الذين بلغ من عمرهم سن الشيخوخة.

النساء الاتي ليس لهم عائل.

الأسرة غير المعلولة.

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على أن يجب على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي عن تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، ولذلك تم الإعلان على أن هذا المعاش سوف يستمر بصفة شهرية، لذلك تم الإعلان من قبل الوزارة عن تحديد الرابط الرسمي الإلكتروني الخاص بالوزارة.

تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي :