متفوتش الفرصة.. عروض البنك الأهلي الجديدة 2021 سيارات

عروض البنك الأهلي الجديدة 2021 سيارات من أفضل العروض المقدمة في الوقت الحالي، والتي يتم البحث عنها كثيرا، حيث يرغب عدد كبير المواطنين في الحصول على سيارة والعروض المقدمة من البنك الأهلي لجميع العملاء من المواطنين السعوديين، حيث يقدم البنك العديد من العروض المميزة لجميع المنتجات التي يقوم بطرحها البنك من حين لآخر، وفي هذا المقال سوف نتعرف على العروض المقدمة الخاصة بالسيارات من البنك الأهلي.

البنك الأهلي السعودي

البنك الأهلي السعودي من أفضل البنوك السعودية، وكان يعرف سابقاً بالبنك الأهلي التجاري، وهو من أكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، حيث يستحوذ على نسبة سوقية تصل إلى 30% من إجمالي السوق المصرفي، وإجمالي أصول المبلغ يتجاوز 896 مليار ريال، ويمتلك البنك الأهلي السعودي قاعدة حقوق ملكية تصل إلى 127 مليار ريال، كما يحقق صافى ربح 15.5 مليار ريال بشكل سنوي، ويتميز البنك بتقديم جميع الخدمات المصرفية للعملاء.

عروض البنك الأهلي الجديدة 2021 سيارات

يقدم البنك الأهلي العديد من العروض والتخفيضات على أنواع السيارات المختلفة، لتخفيف الأعباء على المواطنين والمقيمين أيضا، حيث يمكن للشخص الحصول على السيارة المناسبة له بأقل سعر من هذا البنك، وجاءت العروض كالتالي:-

يجب تحويل الراتب على البنك، والقسط الشهري SAR 1,235، الدفعة الأولى صفر من سعر السيارة، الدفعة الأخيرة 40%. في حالة تحويل الراتب على بنك آخر يتم دفع الدفعة الأولى بقيمة 10% والدفعة الأخيرة 35% من سعر السيارة، ويتم دفع 1.264 شهرياً.

في حالة تحويل الراتب إلى بنك الأهلي، يكون القسط الشهري 1.899. ولا يتم دفع الدفعة الأولى، والدفعة الأخيرة 40% من سعر السيارة. في حالة تحويل الراتب إلى بنك آخر، يتم دفع 1.916، شهرياً، ودفعه اولى 10% ودفعة أخيرة 35% من سعر السيارة.

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عند تحويل الراتب على البنك الأهلى، يكون القسط الشهري SAR 1,998. ومتاح عدم دفع الدفعة الأولى، ويكون الدفعة الأخيرة 40% من سعر السيارة. في حالة تحويل الراتب على بنك آخر، يكون القسط الشهري SAR 2,166. ويتم دفع 5% دفعة أولى والدفعة الأخيرة 35% من سعر السيارة.

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