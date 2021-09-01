تمويل شخصي بصيغة التورق من البنك السعودي الفرنسي ومزاياه ورابط التقديم بالمملكة

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عمر شويل - جدة تمويل شخصي بصيغة التورق من البنك السعودي الفرنسي ومزاياه ورابط التقديم يوفر البنك تمويلات شخصية بأسهل الطرق، لمساعدة المواطنين علي تحسين المعيشة، وسد احتياجاتهم من تعليم، شراء سيارة، بناء منزل، وغيرها من الأهداف الضرورية للعملاء، ويعد البنك من البنوك التي عليها إقبال شديد من العملاء، في طلب القروض أو البطاقات الائتمانية، ويضم البنك خدمات إلكترونية، تشمل قطاع الأفراد والأعمال والشركات، ومنها تمويلات بدون كفيل، وموضعنا اليوم عن التمويل الشخصي التورق، المقدم للسعودين والمقيمين، وأحجام التمويلات تصل إلي 2,500,000 مليون ريال سعودي، التي تساعد العميل في مشروع صغير ، لتوفير احتياجات الأسرة من العمل الحر، وشراء المديونية من بنوك اخري، ويمكنك الاطلاع علي هذا المقال من ثقفني للاستفادة، تمويل التورق الشخصي المزايا ورابط التقديم علي البنك السعودي الفرنسي.

تمويل شخصي بصيغة التورق من البنك السعودي الفرنسي ومزاياه ورابط التقديم

لا تزال بعض صيغ المعاملات المالية، تثير جدلا في المملكة بين المواطنين، واختلاف أراء الفقه حولها، ويعتبر التورق من بين المعاملات التي لا يعرفها العملاء بطريقة جيدة، وهو احد المعاملات المالية المنتشرة بالمملكة، وفي معاملات البنوك جميعها، والتورق هو شراء الشخص سلعة ليبيعها إلي اخر للحصول عل المال، كأن يشتري شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يقوم ببيعها لأخر نقدا ليحصل علي المال، ولا يستطيع بيعها للطرف الأول يجب وجود طرف ثالث للشراء، وهناك أنواع من التورق:

التورق الحقيقي. التورق المصرفي.

مزايا تمويل التورق الشخصي من السعودي الفرنسي

هناك مزايا عديدة للتمويل الشخصي التورق، من البنك السعودي الفرنسي بالمملكة:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ثم الموافقة الفورية علي التمويل. ممكن إعادة التمويل ، بعد سداد 20% من التمويل. تمويل بمبلغ يصل إلى 2،500،000 ريال سعودي. فترة السداد تصل إلي خمس سنوات. إعفاء الورثة من السداد في حالة وفاة العميل. ثم إمكانية شراء المديونية من البنوك. الرسوم الإدارية 1% من مبلغ التمويل، أو 5000 ريال سعودي.

المستندات المطلوبة لتمويل التورق

خطاب تعريف من جهة العمل، المسمي الوظيفي، الراتب الشهري، تاريخ بداية العمل بالمكان. ثم خطاب لتحويل الراتب إلي البنك السعودي الفرنسي. كشف حساب بنكي للعميل لأخر ثلاث شهور. اصل الهوية الوطنية سارية للسعودين، والإقامة للوافدين. حقوق نهاية الخدمة (لغير السعوديين) الوافدين. ثم فتح حساب جاري بالبنك السعودي الفرنسي. معدل النسبة السنوي من 4.67%، شاملا جميع الرسوم.

شروط الحصول علي تمويل التورق من السعودي الفرنسي

العمر لايقل عن 21 عاما، ولا يزيد عن 60 عاما. ثم الحد الأدنى للراتب 3000 ريال سعودي. مدة الخدمة في القطاع الحكومي ثلاث شهور، ثم في القطاع الخاص ستة شهور. أما مدة الخدمة لغير السعوديين 12 شهرا.

طريقة تقديم الطلب للحصول علي تمويل التورق الشخصي

من خلال الموقع الإلكتروني لبنك السعودي الفرنسي. ثم تعبئة نموذج الطلب للتمويل التورق. ضرورة الإطلاع على عقد التمويل الموجود آخر الصفحة قبل ملء الاستمارة. في حالة وجود أي استفسارات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم بالبنك، علي هاتف الجوال 920000576. والمستندات المطلوبة كما ذكرناها سابقا.

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