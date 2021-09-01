بالخطوات كيفية فتح حساب الراجحي للمقيمين 1443 دخول الراجحي مباشر أفراد

من أكثر الموضوعات بحثا على محرك جوجل كيفية فتح حساب الراجحي للمقيمين 1443 دخول الراجحي مباشر للأفراد في بنك الراجحي بهدف حفظ أموالهم؛ لتجنب السرقة، ويُمكن فتح حساب جاري بكل سهولة ويسر عبر شبكة الإنترنت، وإختيار الفرع الذي يناسب العميل لتلبية إحتياجاته المصرفية في أي وقت وأي مكان، وبعد فتح الحساب يمتلك العميل بطاقة صراف آلي، ودفتر الشيكات، ويُمكنه أيضًا الحصول على كشف خاص بحسابه الشهري.

شروط فتح حساب الراجحي للمقيمين 1443

حيث يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات عبر الموقع الإلكتروني، وتوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في العملاء الذين يرغبون في فتح حساب مصرف الراجحي، ومن هذه الشروط:

أن يبلغ عمر العميل 18 عامًا أو أكثر. أن يكون العميل متواجد باستمرار داخل المملكة السعودية. يقر العميل بكامل أهليته وقواه العقلية، وأهليته على التصرفات القانونية أن يقر العميل لموافقة على فتح حساب شخصي عن طريق الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي. أن يكون لدى المقيم مستند شخصية مثل الإقامة سارية المفعول تعبئة البيانات صحيحة، والإقرار على ذلك. إقرار العميل بالذهاب لأحد فروع المصرف في حال طلب العميل تحويل الحساب الجاري من حساب محدود الصلاحية لحساب جاري عادي. إقرار العميل بقراءته وموافقته على شروط وأحكام المصرف.

خطوات فتح حساب الراجحي للمقيمين

من خلال موقع الراجحي يتم معرفة عروض سيارات الراجحي. ويجب على العميل الدخول على صفحة بنك الراجحي الرئيسية عبر الإنترنت. ثم يقوم بالضغط على خيار “إنشاء حساب”. في البداية، يجب قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها. بعد ذلك عليك الانتقال إلى الصفحة التالية، ثم قم بتعبئة كافة بياناتك الشخصية. ثم قم بتعبئة كافة معلومات الاتصال لسهولة التواصل مع العميل، وتسهيل الحصول على الخدمات اللازمة. بعد ذلك تقوم بملء بيانات الوظيفة مثل اسم الوظيفة وجهة العمل والعنوان ورقم الهاتف. في النهاية، اختيار الفرع المناسب الذي ترغب في فتح الحساب به. ثم قم بتعبئة البيانات الخاصة بالضرائب أو الجنسيات. بعد ذلك قم بتعبئة بيانات أفراد الأسرة، وأرقام الهاتف الخاصة بهم. في النهاية تأكد جيدًا من البيانات التي قمت بإدخالها؛ لتمام تأكيد الطلب بنجاح. ستصلك رسالة نصية تتضمن تأكيد عملية فتح الحساب. بعد ذلك يظهر لك الفرع الذي قمت بفتح الحساب به إلكترونيًا.

ثم يقوم العميل بعد ذلك بالتوجه إلى البنك خلال مدة 30 يوم؛ لاستكمال الإجراءات الخاصة بفتح الحساب، وامتلاك بطاقة الصراف الآلي.