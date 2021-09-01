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من أبرز ما يتم البحث عنه هو خطوات التقديم على وظائف ديوان المظالم 1443 للرجال والنساء . حيث تتيح تلك الوظائف عددًا من الميزات الاجتماعية والوظيفية إلى جانب الاستقرار الوظيفي الذي يحصل عليه العاملين عند العمل بوظائف حكومية ثابته وخاصة في ديوان المظالم.
وظائف ديوان المظالم 1443 للرجال والنساء
أعلنت إدارة الموارد البشرية بديوان المظالم عن وجود وظائف خالية لحملة المؤهلات العليا من النساء والرجال السعوديين للعمل بنظام التعاقد. بعدد من الوظائف الإدارية في الدرجة السادسة والسابعة بمقر الديوان والمحاكم التابعة له بالرياض وجدة والدمام. ويتم شغل الوظائف وفقًا لعدد من الضوابط المُعلن عنها. وتستقبل الإدارة الطلبات إلكترونيًا عبر منصة جدارة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
خطوات التقديم على وظائف ديوان المظالم 1443 للرجال والنساء
يتم التسجيل على وظائف ديوان المظالم إلكترونيًا عبر منصة جدارة وعلى الراغبين في التسجيل إتباع الخطوات الآتية:
- الدخول لنظام جدارة الإلكتروني.
- تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بنظام أبشر.
- كتابة رمز التحقق المرئي وتسجيل الدخول البحث على الوظائف واختيار ديوان المظالم.
- ثم اختر الوظيفة المناسبة لك وتعبئة البيانات المطلوبة منك ثم تقديم طلبك.
وقت التسجيل في ديوان المظالم 1443
يبدأ التسجيل في وظائف ديوان المظالم يوم الأربعاء الموافق 24- محرم 1443، الموافق 1- سبتمبر 2021، ويستمر التقديم حتى 28 – محرم الساعة الرابعة مساءً. علمًا بأن التسجيل متاح في هذه الفترة فقط.
التخصصات المطلوبة في ديوان المظالم 1443
تم الإعلان عن عدد من التخصصات على النحو الآتي:
- 2 مطور برامج بالرياض بالرتبة السابعة.
- 2 مهندس مدني مساعد بالرياض بالمرتبة السابعة.
- 2 أمين سر دائرة بالرياض بالمرتبة السابعة.
- 14 باحث قضايا مساعد بالرياض بالمرتبة السادسة
- 5 باحث قضايا مساعد بجدة بالمرتبة السادسة.
- كاتب ضبط بالدمام بالمرتبة السادسة.
- 7 باحث شرعي مساعد بالرياض بالمرتبة السادسة.
- 7 باحث قانوني مساعد بالرياض بالمرتبة السادسة.
- 2 باحث قانوني مساعد بجدة المرتبة السادسة.
- 5 باحث قضايا مساعد بالدمام بالمرتبة السادسة.
- كاتب ضبط بجدة بالمرتبة السادسة.
- 8 مراقب الأمن والسلامة بالرياض بالمرتبة الرابعة.
- 6 مراقب الأمن والسلامة بجدة بالمرتبة الرابعة.
- 6 مراقب الأمن والسلامة بالدمام بالمرتبة الرابعة.
شروط التسجيل على وظائف ديوان المظالم
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- التقديم عبر نظام جدارة.
- ألا يقل العمر عن 18 عام.
- يكون لديه لياقة بدنية وصحية للوظيفة الشاغرة.
- أن يكون حسن السير والسلوك.
- ألا يكون قد تم فصلة من الخدمة لأسباب تأديبية.
- اجتياز اختبار القدرة المعرفية للمركز الوطني للقياس.
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