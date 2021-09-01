نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راتب باحث قضايا مساعد ديوان المظالم 1443 | شروط التوظيف الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة راتب باحث قضايا مساعد ديوان المظالم 1443 حيث مع بدء التقديم للتوظيف بات من الضروري معرفة الراتب المتوقع وتفاصيل العمل في مهنة باحث قضايا مساعد التي أعلنت عنها هيئة الموارد البشرية في ديوان المظالم، وفيما يلي نتعرف على تفاصيل مهام الباحث وأماكن العمل المطروحة كما تعرفنا على طريقة التقديم على وظائف ديوان المظالم هذا العام، يتبع…

راتب باحث قضايا مساعد ديوان المظالم 1443

نتعرف أولًا على الراتب الشهري ومن ثم سنتابع المهام بالتفصيل، وفيما يلي الراتب المخصص لـ باحث القضايا المساعد طبقًا لدرجته:

راتب المرتبة الأولى 6,065 ريال سعودي.

المرتبة الثانية 6,370 ريال سعودي.

الثالثة براتب 6,675 ريال سعودي.

المرتبة الرابعة 6,980 ريال سعودي.

الدرجة الخامسة 7.285 ريال سعودي.

راتب المرتبة السادسة ديوان المظالم 7.590 ريال سعودي.

الدرجة السابعة 7,895 ريال سعودي.

الثامنة براتب 8,200 ريال سعودي.

التاسعة 8,505 ريال سعودي.

العاشرة 8,810 ريال سعودي.

الرتبة الحادية عشر 9,115 ريال سعودي.

الرتبة الثانية عشرة 9,420 ريال سعودي.

مهام باحث قضايا مساعد ديوان المظالم

يتطلب العمل في تلك الوظيفة إدراك عدة مهام، ويتمثل أبرزها فيما يلي:

إمكانية عمل أبحاث اجتماعية متنوعة؛ لذا يجب الإحاطة بطريقة العمل البحثية خاصةً في القضايا المجتمعية، الجنائية وأيضًا الإدارية.

ارشاد الباحثين الاجتماعيين وتنفيذ خطط مميزة لإتمام الأعمال المطلوبة منهم.

القدرة على تقديم تقارير شهرية وسنوية خاصة بالخدمات الاجتماعية.

إجراء مراجعة دقيقة للقرارات قبل الإعلان عنها.

كما يتطلب من الشخص المتقدم على الوظيفة المعرفة الشاملة لكافة المفاهيم واللوائح داخل ديوان المظالم حيث من الممكن أن يتم سؤاله عن تفاصيل في أي لائحة أثناء المقابلة الشخصية.

شروط التوظيف في ديوان المظالم 1443

يُمكنك التقديم إلكترونيًا عبر بوابة موقع نظام جدارة الإلكتروني كما يُمكنك مراجعة كافة التفاصيل عبر زيارة الرابط التالي لـ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، يُرجى مراجعة كافة التفاصيل بدايةً من الشروط والرواتب وأيضًا التقديم قبل تأكيد الطلب.

يتم رفض الكثير من المتقدمين في حال اختلال احد بنود التقديم؛ لذا قبل التقديم على الوظائف خاصةً وظائف باحثي القضايا قُم بمراجعة الرابط السابق، وبذلك تعرفنا على سلم راتب باحث قضايا مساعد ديوان المظالم بعد التحديث.