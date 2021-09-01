منصتي مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت إنشاء حساب مستخدم جديد

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عمر شويل - جدة طريقة فتح منصتي مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت او بحساب الطالب على برنامج أوفيس 365، وإنشاء حساب مستخدم جديد لمن لم يكن لديه حساب من قبل، واستعراض الشرح في الفصول الافتراضية والتواصل مع المعلمين لحل الواجبات والأنشطة التي يتم وضعها على موقع مدرستي الإلكتروني، والكثير من الخدمات التي تحتويها المنصة الرقمية الأكثر استخداما بين المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية منذ ان تم إطلاقها في العام الماضي.

طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي

أسهل طريقة منها يمكن فتح منصتي مدرستي تسجيل الدخول هو الاعتماد على حساب ولي الأمر في تطبيق توكلنا، ولذا كلا ما علينا هو الحصول على توكلنا ووضعه على الهاتف الذكي، وتكوين حساب لولي أمر في التطبيق، وتفعيل الحساب من خلال رقم الهاتف المستخدم، بهدها سيكون من السهل إنشاء حساب مستخدم جديد في مدرستي أو حتى في منصة روضتي لطلاب الروضة والتمهيدي.

فتح تطبيق توكلنا على الجوال

ضع رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بالمواطن أو رقم الإقامة وكلمة السر للمقيم.

النقر على التالي

استلام رمز التحقق على الهاتف قم بإدخاله في صفحة الدخول على التطبيق.

الدخول على خدماتي

بيانات منصة مدرستي تظهر أسفل الشاشة

يظهر اسم المستخدم للدخول على مدرستي من حساب ولي الأمر، وتظهر أيقونة طلب كلمة المرور.

اضغط على إرسال كلمة مرور منصتي مدرستي تسجيل الدخول

يمكن تكرار تلك الخطوة إن كان لولي الأمر أكثر من طالب على حسابه.

الآن تم الحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور لكل طالب.

سجل الدخول على منصة مدرستي

تعتمد تلك الخطوة على البيانات المسجلة نحت اسم ولي الأمر في نظام نور، وبالتالي يمكن تعديل البيانات في موقع نور من حساب كل طالب على حدى، في حالة رغب ولي الأمر في ذلك، حيث يمكنه الدخول على حسابه في نظام نور ثم بياناتي الشخصية وتعديل البيانات التي يرغب بها.

وزارة التعليم قالت أنه في حالة تغيير كلمة المرور التي تم الحصول عليها من تطبيق توكلنا، لن يكون بقدرة ولي الأمر الدخول بها من جديد ولذا وجب الحظر، كما تم استعراض خطوات استعادة كملة المرور في منصة مدرستي لمن فقدها.

رابط منصتي مدرستي تسجيل الدخول

الموقع الرسمي للدخول على منصة مدرستي ومنه يمكن التواصل مع الدعم الفني كما هو موجود في منصة العودة للمدارس

دخول منصتي مدرستي من مايكروسوفت

طريقة أخرى في دخول منصتي مدرستي عبر حساب الطالب وبريده الإلكتروني في برنامج مايكروسوفت أوفيس 365، وهي من الخدمات التي أتاحتها الوزارة منذ العام الماضي، للاستفادة من برامج مايكروسوفت تيمز في حضور الفصول الافتراضية، حتى لو لم يتمكن الطالب من الدخول لمدرستي.