الخدمات التي يقدمها تطبيق أبشر بالسعودية وأكثر من 200 خدمة إلكترونية وخدمات حكومية

سوف نتحدث اليوم تفصيلاً عن تطبيق أبشر Absher، والذي يعد من أهم التطبيقات التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة المواطنين إلكترونياً، والذي يتيح للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة إجراء كافة المعاملات الحكومية إلكترونياً من خلاله، كما أنه يربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونياً، كما أنه يخدم أكثر من 21 مليون مشترك مجاناً على مدار 24 ساعة، وفيما يلي سوف نقدم لكم أهم المعلومات والخدمات التي يقدمها هذا التطبيق بالتفصيل.

خدمات تطبيق أبشر السعودي

وكما ذكرنا لكم فيما قبل كمية الخدمات التي يقدمها تطبيق ابشر للمواطنين السعوديين وكذلك للمقيمين في السعودية، وسوف نوضح لكم أهم الخدمات المقدمة تفصيلاً عبر موقع ثقفني:

خدمة فرجت

الخدمات الذاتية لتطبيق أبشر

خدمات ديوان الوزارة

خدمة الجوازات

خدمات المرور

خدمات الأحوال المدنية

أولاً: خدمات المرور من ابشر

يقدم تطبيق ابشر العديد من الخدمات التي تخص المرور للمواطنين في المملكة العربية السعودية، ومنها:

خدمة إضافة مستخدم لمركبة.

خدمة تجديد رخصة قيادة.

خدمة إلغاء مستخدم لمركبة.

معلومات عن رخصة القيادة.

الإستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات.

خدمة المركبات.

الإستعلام عن المخالفات المرورية.

خدمة تجديد إستمارة مركبة.

ثانياً: خدمات الجوازات من أبشر

خدمات التأشيرات.

خدمة تجديد الإقامة.

خدمة إصدار جواز السفر.

خدمة تعديل المهنة.

خدمة الإستعلام العام عن البصمة.

خدمة تمديد تأشيرة زيارة.

المعلومات الشخصية.

خدمة الإستعلام عن أحقية القيام بالحج.

خدمة نقل الخدمات.

خدمة تجديد جواز.

خدمة الإستعلام عن وصول العمالة.

خدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة.

معلومات سجل السفر.

خدمة تصاريح السفر للتابعين.

ثالثاً: خدمات الأحوال المدنية

خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

خدمة حجز موعد.

خدمة التعريف بتابع.

خدمة بياناتي.

خدمة تقدير.

خدمة الإستعلام عن التأمين الصحي.

خدمة الإستعلام العام عن أحقية القيام بالحج.

خدمة طلب وثيقة بدل فاقد.

خدمة المعلومات الشخصية.

معلومات العنوان.

رابعاً: خدمات ديوان الوزارة

خدمة الإستعلام عن التعاميم.

خدمة الإستعلام العام عن المعاملات.

خدمة الإستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي.

خامساً: أبشر الخدمات الذاتية

تتيح خدمة أبشر الذاتية في جميع أرجاء المملكة من خلال تطبيق ابشر وأجهزة أبشر القريبة منك تفعيل حسابك في ابشر Absher، وإعادة انشاء كلمة المرور، وكذلك تحديث رقم الجوال، والإستعلام عن أقرب جهاز ذاتي منك.