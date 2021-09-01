نتائج قبول قوات الأمن والحماية 1443 || القبول المبدئي على رتبة جندي للرجال

ظهرت الآن نتائج قبول قوات الأمن والحماية 1443، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي لوظائف القوات الخاصة للأمن والحماية، ويعد هذا القبول هو قبول مبدئي وليس نهائي، حيث لا بد من اجتياز المقبولين الاختبارات والمقابلة الشخصية حتى يتم قبولهم بشكل نهائي، وتمت المفاضلة والفرز بين المتقدمين وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة، وتم اختيار أفضل العناصر للالتحاق بهذه المؤسسة العريقة، ويجب على من تم قبولهم مبدئياَ الإسراع في تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة منهم في المواعيد المحددة، والالتزام بالحضور في الموعد المحدد لإجراء المقابلة الشخصية، وتقديم المستندات لمطابقتها مع ما تم إرفاقه من مستندات في استمارة التقديم الإلكترونية، وفيما يلي ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز سوف نترك لكم رابط الاستعلام عن نتائج المقبولين مبدئياً في وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية 1443، وكذلك آلية الاستعلام عن النتائج.

نتائج قبول قوات الأمن والحماية 1443

كانت القوات الخاصة للأمن والحماية قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقديم للحاصلين على الثانوية العامة، للالتحاق بالقوات الخاصة من الرجال على رتبة جندي، وتم التقديم بدايةً من السبت 21\08\1442 الموافق 03\04\2021، وانتهى يوم الخميس 26\08\1442 الموافق 08\04\2021، وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي قد حددت بعض الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم.

تذكرة بشروط التقديم

حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.

حسن السير والسلوك وطيب السمعة وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون المتقدم قد تم تعيينه في وقت سابق في أي وظيفة عسكرية.

عدم الزواج من غير سعودية.

تناسق الطول مع الوزن.

اجتياز المتقدم لكافة إجراءات القبول والمقابلة الشخصية.

الشهادات الصادرة من خارج المملكة لا بد من معادلتها من قبل وزارة التعليم والتصديق عليها.

رابط الاستعلام عن نتائج القوات الخاصة للأمن والحماية

يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين مبدئياً للقبول في القوات الخاصة بالأمن والحماية إلكترونياً، وذلك باتباع الخطوات البسيطة التالية: