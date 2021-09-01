موعد حساب المواطن هذا الشهر سبتمبر 2021 دفعة شهر محرم 1443

موعد حساب المواطن هذا الشهر يأتي ضمن أهم الاهتمامات التي يترقبها وينتظرها العديد من الأشخاص المستفيدين والمستحقين لدعم حساب المواطن داخل المملكة العربية السُّعُودية حيث يتم الإعلان عن موعد صرف حساب المواطن شهريًا في بداية كل شهر ميلادي جديد، وعبر هذه المقالة سوف يتم توضيح مَوعد صرف الدفعة الجديدة لحِساب المُواطن شهر أيلول سبتمبر (9) وهي دفعة شَهر محرم بالتفصيل.

موعد حساب المواطن هذا الشهر محرم 1443 سبتمبر 2021

لقد أعلن مسؤولي برنامَج حِساب المُواطن أن مَوعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن لهذا الشهر سوف تكون يوم الخميس الموافق التاسع من شهر سبتمبر 2021م الموافق الثاني من شهر صفر لعام 1443هـ أي إن موعد صرف دفعة حساب المواطن سوف يكون في التاريخ التالي تحديدًا: [1443/02/02 هـ – 2021/09/09 م]

موعد صرف الدفعة 46 حساب المواطن

دائمًا ما يتم صرف الدفعة الجديدة من حِساب المُواطن في اليوم العاشر من الشهر الميلادي الجديد على مدار العام للأفراد المستحقين، وفي حالة وجود إجازات رسمية يتم إرجاء الدفعة إلى ما بعد انتهاء الإجازة، وفي هذا الشَّهر والدفعة الخاصة بشهر محرم التي سوف يتم صرفها للمواطنين في شَهر سبتمبر وسوف توافق شهر صفر؛ فإن الدفعة سوف يتم صرفها في يوم الخميس 9/9/2021م أي في اليوم التاسع وليس العاشر؛ نظرًا إلى أن اليوم العاشر سوف يُوافق يوم إجازة عمل رسمية وهو يوم الجمعة، ولذلك ؛ تم تقديم مَوعد صرف الدفعة إلى اليوم التاسع على غير المعتاد؛ لكي لا ينتظر المواطنين صدور الدفعة كثيرا.

شروط استحقاق الدفعة الجديدة حساب المواطن

حتى يتمكن كل مستفيد من مستفيدي حساب المواطن من التأهيل للدفعة الجديدة ، لا بُد من توفر الشروط التالية: