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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط التسجيل في وظائف ديوان المظالم للنساء 1443 في المقال التالي
التسجيل في وظائف ديوان المظالم للنساء وشروط تقديم وظائف ديوان المظالم للنساء 1443 حيث أعلنت إدارة الموارد البشرية في ديوان المظالم عن فتح باب التقديم على وظائف نسائية في الديوان وفق شروط واليات سوف نقدمها لكم في المقال حيث تحظى منتسبات ديوان المظالم بوظيفة مرموقة واهما راتب وظائف ديوان المظالم للنساء المميز والذي تسعى أغلبية نساء المملكة للبحث عن فرص العمل في ديوان المظالم في المملكة.
تفاصيل وظائف ديوان المظالم للنساء 1443
وظائف ديوان المظالم للنساء المتاحة والتي أعلنت عنها إدارة الموارد البشرية في ديوان المظالم للخريجات من حملة المؤهلات العليا وذلك للعمل بالمحاكم المختلفة في المملكة وتلك الوظائف المتاحة للنساء في ديوان المظالم هي:
- عدد 3 وظائف للنساء للالتحاق بديوان المظالم على المرتبة السابعة.
- كذلك توفير عدد 47 فرصة عمل للنساء في ديوان المظالم على المرتبة السادسة.
- ثم عدد 20 وظيفة نسائية في الديوان على المرتبة الرابعة.
الوظائف المتاحة والتخصصات المطلوبة في وظائف ديوان المظالم للنساء 1443
التخصصات المطلوبة في ديوان المظالم لوظائف النساء هي مطوري برامج ومهندسين مدني مساعد وأمناء سر دائرة وباحث سعى وباحث قانوني وباحثين شرعيين مساعدين وباحثين قضايا مساعدين وكاتبين ومراقبات امن وسلامة وكاتب ضبط.
شروط التسجيل في وظائف ديوان المظالم للنساء 1443
- يجب أن تكون المتقدمة من اصل ومنشأ سعودي.
- وان يتجاوز عمر المتقدمة 18 عام.
- وكذلك الحالة الصحية للمتقدمة تكون لائقة طبياً وتتمتع بالياقة الصحية للعمل في الوظيفة المتاحة.
- أيضاً يشترط حسن السير والسلوك للمتقدمة ولم يسبق إدانتها في أي جريمة مخله بالشرف والأمانة.
- يجب أن يتطابق المؤهل العلمي مع الوظيفة المطلوب الالتحاق بها وذلك وفق تصنيف نظام الخدمة المدنية للوظائف.
- كذلك لم يسبق الحكم على المتقدمة بأي حكم شرعي أو محكوم عليها بالعقوبة التي لا تزيد عن سنة وفق لائحة الجرائم التي أقرتها الموارد البشرية.
- وأيضاً لم يسبق للمتقدمة أن التحقت بوظيفه سابقة وفق المادة 22 إلا في حالة مرور سنة على تاريخ انتهاء الخدمة السابقة.
- ثم يجب على المتقدمات أن يكونوا قد اجتازوا اختبارات قياس بنجاح.
- وسوف يكون الالتحاق على وظائف ديوان المظالم على المرتبة السادسة والسابعة والرابعة.
- وأيضاً عملية التقديم تتم بشكل إلكتروني عبر رابط التقديم على وظائف ديوان المظالم للنساء إلكترونياً من خلال مسار جدارة للتوظيف.
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