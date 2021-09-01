نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 91 هجرياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتفل المواطنين في المملكة العربية السعودية. كل عام باليوم الوطني السعودي. وذلك لما يشهده ذلك اليوم من فعاليات ومهرجانات. حيث تشارك الشركات والمؤسسات المواطنين بالاحتفال بذلك اليوم. كما يحصل العاملين في المملكة إجازة مدفوعة الأجر للاحتفال به مع عائلاتهم. والاستفادة من الفعاليات والمهرجانات التي تقام خلال ذلك اليوم بتوجيهات الحكومة السعودية. ويعد ذلك اليوم هو العيد الوطني في المملكة، حيث يحتفلون بذكرى توحيد المملكة على يد مؤسسها الأول الملك عبد العزيز آل سعود.

موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 91 هجرياً

يحصل العاملين في المملكة على اجازة مدفوعة الأجر للاحتفال بذلك اليوم، والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات الاحتفالية التي تقيمها هيئة الترفيه بالمملكة وتشارك فيها أغلب الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة.

وهذا العام سوف يتم الاحتفال باليوم الوطني السعودي 91 يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري ميلادياً ، الموافق يوم 16 من شهر صفر 1443 هجرياً، وسوف يحصل كافة العاملين في المملكة وطلاب المدارس على إجازة مدفوعة الأجر خلال ذلك اليوم، حيث أنه وفقاً لنظام العمل والاجازات في المملكة والذي موضح في المادتين رقمي 127، 128 من لوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن اجازة اليوم الوطني يوماً واحد فقط، إلا أن هذا العام سوف يكون مختلف، حيث سيتم ضم يومي الجمعة والسبت باعتبارهما إجازة أسبوعية، ولهذا فسوف يحصل العاملين في الحكومة وطلاب المدارس على اجازة مدتها ثلاثة أيام.

واستعداداً للاحتفال بذلك اليوم فقد أعلنت هيئة الترفيه في المملكة بأن هوية الفعاليات التي سوف تقام ذلك اليوم قد تم استلهمها من ثقافة الآنسنة والتي تعكس بوضوح المشاريع الضخمة التي انتهت المملكة منها، والاستعداد لبناء مشاريع ضخمة أخري والتي تتفق مع رؤيتها الطموحة 2030.

شعار اليوم الوطني 91:-

حددت هيئة الترفيه الشعار الخاص باليوم الوطني 91 وهو شعار هي لنا دار، حيث أشارت بأن هذا اليوم هو يوم مبهج ويشعر فيه المواطن والمقيم بالانتماء الكبير إلى الدار التي فتحت له أبوابها.

ويبدأ الاحتفال بهذا اليوم في المملكة مع حلول شهر سبتمبر من كل عام، حيث تبدأ العديد من الشركات والمؤسسات والبنوك في طرح فعاليات الاحتفال بذلك اليوم، كما تقدم العديد من المؤسسات والشركات خصومات كبيرة بمناسبة الاحتفال بذلك اليوم.