نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج سكني.. حقيقة إيقاف الدعم السكني نهاية شهر سبتمبر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سكني يوضح حقيقة إيقاف الدعم السكني نهاية سبتمبر المقبل، حيث تم نفى الشائعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والخاصة بإيقاف الدعم السكني في نهاية شهر سبتمبر 2021، حيث وضح برنامج سكني حقيقة هذه الشائعات، وأكد أنه ما زال الدعم السكني مستمر، ويتم التقديم على البرنامج من خلال تطبيق سكني أو عبر المنصة، ومن الجدير بالذكر أن برنامج سكني يقدم العديد من برامج الدعم المختلفة، كما يقدم الحلول السكنية، كما أعلن البرنامج أن التمويل مدعوم بتحمل فائدة مترتبة إلى 500 ألف، وسيتم الإعلان عن التسهيلات الأخرى قريباً.

برنامج سكني

يمكن الحصول على برامج الدعم المختلفة والمميزة وإتمام جميع الإجراءات للحصول عليها بسهولة، ويتم كل ذلك من خلال الدخول إلى الموقع الخاص بالبرنامج، وتم إطلاق هذا البرنامج لكي يتمكن المواطنين المسجلين في قائمة وزارة الإسكان من اختيار نوع الدعم السكني المناسب لهم، ويهدف هذا البرنامج إلى رفع نسبة التملك، وتحسين تجربة المواطن لامتلاك البيت الأول، إضافة إلى توفير العديد من الحلول التي تناسب احتياجات جميع المواطنين بمختلف الفئات.

حقيقة إيقاف الدعم السكني

في الأيام الماضية انتشرت العديد من الإشاعات التي تنص على إيقاف هذا التمويل، وبدأ القلق والتوتر يسيطر على جميع المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ولكن تم نفى هذه الإشاعات تماماً، وما زالت أنواع الدعم مستمرة، ويمكن للجميع الحصول على الخدمات المقدمة من هذا الدعم من خلال منصة سكني، لذلك أصبح يتم البحث بشكل كبير عن خطوات التسجيل في المنصة.

خطوات التسجيل لمنصة سكنى

يتم التسجيل في منصة سكني من خلال إتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول أولا إلى الرابط الخاص بالمنصة.

في حالة الدخول أول مرة، يتم إنشاء حساب جديد على المنصة.

يتم الآن كتابة اسم المستخدم وتاريخ الميلاد ورقم الهوية، والضغط على تحقق.

والآن يجب إدخال كلمة المرور التي تم إرسالها إلى رقم الهاتف.

وفي حالة الدخول إلى المنصة سابقا، يتم الدخول من خلال كتابة رقم الهوية وكلمة السر.

وبهذا نكون قد وضحنا من خلال موقعنا حقيقة إيقاف الدعم السكني نهاية شهر سبتمبر 2021. وكذلك خطوات التسجيل لمنصة سكنى للحصول على الدعم.