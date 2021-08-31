نتائج الأهلية للدفعة 46 برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر 1443 ، أعلن برنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن صدور نتائج الأهلية للدفعة 46، وقد دعا المواطنين السعوديين المستفيدين من البرنامج والمكتملة طلباتهم إلى الدخول عبر الموقع الرسمي للبرنامج والإستعلام عن الأهلية، ويمر البرنامج بعدة مراحل رئيسية أولها مرحلة التسجيل والتي بدأت في 2017 وهذه مرحلة تجميع المعلومات والتحقق من صحتها، ثم تأتي مرحلة الأهلية والتي يتم فيها التحقق من أهلية المتقدمين للبرنامج بناءًا على المعلومات التي تم تسجيلها، وتعد مرحلة الاستحقاق والدفع المرحلة الأخيرة والتي يتم فيها الإعلان عن قيمة المبالغ وصرف الدفعات.

خطوات الإستعلام عن نتائج الأهلية من برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر 1443

الدخول على الموقع الرسمي ل برنامج حساب المواطن .

. كتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

كتابة رمز التحقق الظاهر على الشاشة في الخانة المخصصة له وتسجيل الدخول.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 46 والإستعلام عن نتائج الأهلية.

شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك ابن وابنة الزوج أو الزوجة الغير سعوديين.

لا ينتمي المستفيد لأي دار من دور الإيواء أو السجون.

الإقامة بشكل دائم داخل الأراضي السعودية بحيث لا يقيم خارج المملكة لمدة تزيد عن 90 خلال السنة الماضية.

تطابق البيانات التي تم تسجيلها بالبرنامج مع تلك المسجلة في الجهات الحكومية المختصة.

خطوات التسجيل ببرنامج حساب المواطن

الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن وإدخال تاريخ الميلاد ورقم الهوية ورقم الجوال.

يقوم البرنامج بإرسال رسالة على رقم الجوال الذي تم تسجيله تحتوي على الرقم السري المؤقت للمستفيد.

يقوم المستفيد بتغيير كلمة المرور في حالة رغبته في ذلك.

يتم إكمال عملية التسجيل وإدخال جميع البيانات المطلوبة.

مراجعة كافة البيانات التي تم إدخالها لإتمام عملية التسجيل.

إرفاق جميع الملفات والمستندات المطلوبة.

موعد صرف الدفعة 46 من برنامج حساب المواطن

برنامج حساب المواطن يقوم بصرف الدفعات للمستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حالة توافق موعد صرف الدفعات يوم عطلة رسمية بالسعودية فإنه يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد بشكل رسمي.