100000 ريال نقداً دون الحاجة لكفيل ولا تحويل للراتب

100000 ريال نقداً بدون كفيل وأيضاً دون الحاجة إلى تحويل الراتب من أجل الحصول على تلك التمويل الفوري من شركة التيسير للتمويل حيث تعلم الشركة حاجة العملاء في الحصول على مبالغ مالية نقداً من أجل مصاريف الدراسة أو من أجل الزواج أو من أجل أى مطلب أخر فتوفر الشركة تمويل شخصي نقداً ويتم الإيداع خلال 24 ساعة فقط.

100000 ريال نقداً بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل

صممت شركة التيسير للتمويل تمويل شخصي نقداً بمزايا كثيرة من أجل إرضاء العملاء حيث توفر تمويل بدون أوراق كثيرة وأيضاً في أقل وقت ممكن كذلك يتميز بمزايا أخرى وهي:

يتميز التمويل الشخصي السريع من شركة التيسير للتمويل بإمكانية التسوية في أى وقت.

كذلك يتميز القرض الشخصي من التيسير بأقساط ميسرة ربما تصل إلى 60 شهر.

يتميز أيضاً تمويل شركة التيسير للتمويل بهامش ربح تنافسي عن باقي الشركات.

يتم أيضاً إيداع فوري لمبلغ التمويل في حساب العميل المتقدم.

يتميز أيضاً قرض شركة التيسير بأنه لا يشترط وجود كفيل.

كذلك لا يحتاج تمويل شركة التيسير إلى تحويل أو نقل الراتب.

طريقة الحصول على تمويل شركة التيسير للتمويل بالمملكة

التمويل الشخصي النقدي من التيسير للتمويل متاح الحصول عليه من خلال الإنترنت ودون الذهاب إلى مقر شركة التيسير للتمويل فيمكن طلب التمويل من خلال الخطوات التالية:

يقوم المتقدم بالدخول على الموقع الرسمي لشركة التيسير للتمويل بالمملكة.

ثم يدخل على رابط التمويل الشخصي لدى شركة التيسير.

وبعد الإطلاع على كل تفاصيل التمويل الشخصي لدى التيسير.

يتم الضغط على قدم طلبك الآن.

ثم بعد ذلك يتم فتح نموذج طلب التمويل.

يقوم أيضاً المتقدم بملئ النموذج.

شروط الحصول على تمويل شركة التيسير للتمويل بالمملكة

يمكن الحصول على التمويل الشخصي السريع نقداً من شركة التيسير بعد توافر أبسط الشروط وهي: