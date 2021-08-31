كيف اطلع بطاقة صرافة الراجحي وكيفية طلب بدل فاقد

كيف اطلع بطاقة صرافة الراجحي ؟ من أبرز الأسئلة التي يطرحها عملاء الراجحي فهي بطاقة مصرفية من خلالها يمكن سحب الأموال بسهولة، يوجد عدد من الأشكال والأنواع لهذه البطاقة ذات المهام المتنوعة. توفر البطاقة مجموعة من الخيارات المهمة لعملاء المصرف في البنك من أبرزها شراء وسحب الأموال وعروض مميزة على السفر والتسوق والمطاعم العالمية يمكن الحصول عليها فوريًا.

كيف اطلع بطاقة صرافة الراجحي

يمكن استخراج بطاقة صرافة الراجحي للعملاء الجدد بالهوية الوطنية دون الحاجة إلى مستندات بعدة طرق على النحو الآتي:

خطوات استخراج بطاقة صراف الراجحي من أجهزة الخدمة الذاتية

الذهاب لأي جهاز من أجهزة الخدمة الذاتية.

ثم اختيار طباعة بطاقة بنكية جديدة ومنها حدد بطاقة الراجحي من بين البطاقات.

أدخل رقم الهوية الوطنية ورقم حسابك البنكي ثم رقم الجوال.

من ثم أدخل الرمز المُرسل لك على الجوال بالحقل المُخصص.

تأكيد البصمة والانتظار حتى يتم إصدار البطاقة ومن ثم التفعيل.

استخراج بطاقة صراف الراجحي أونلاين

يمكن تقديم طلب للحصول على صرافة الراجحي أونلاين من موقع الراجحي الرسمي بالخطوات الآتية:

قم بالدخول إلى موقع الراجحي.

أنقر على الحسابات والبطاقات واختيار البطاقات الائتمانية ثم النقر على تقدم بطلبك الآن.

أدخل البيانات المطلوبة الشخصية وبيانات التواصل ورقم حسابك البنكي وبياناتك المالية.

ثم النقر على الإرسال وسوف يتم التواصل معك لتحديد الوقت المناسب لاستلام البطاقة.

شروط استخراج صرافة الراجحي

طريقة تفعيل بطاقة صراف الراجحي

قم بالاتصال على الرقم 920003344.

وأدخل بياناتك والنقر على خدمة التحويل ثم النقر على خدمة الحوالة.

اختر الأشخاص المستفيدين ثم تفعيل المستفيدين واختر الحساب الذي تريد تفعيله.

يُرسل لك كود التفعيل على رقم الجوال ثم النقر على خدمة تفعيل بطاقة الصراف.

طريقة طلب بدل فاقد الراجحي

من أجل استخراج بدل فاقد الراجحي لابد من اتباع الخطوات الآتية: