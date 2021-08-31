التقديم لعروض البنك الأهلي السعودي الجديدة للسيارات وشروط التمويل بالمملكة

التقديم لعروض البنك الأهلي السعودي الجديدة للسيارات وشروط التمويل تم تأسيس البنك في عام 1953، وهو من اكبر البنوك في سوق المال بالمملكة، وهو أول بنك خدماته تتمشى مع الشريعة الإسلامية، ويسعى دائما البنك إلي إرضاء عملائه وتقديم كل جديد، وتشجيع العملاء علي الاستثمار والادخار، فقدم مزايا عديدة وخدمات مصرفية، تتوافق مع احتياجات العملاء، وكثير مستثني منه الرسوم الإدارية،وقام البنك بشن حملة عروض جديدة، والتي تهدف لتلبية تطلعات واحتياجات عملائه، دم البنك عروض وخدمات مصرفية مميزة، تمويلات عمليات السحب والإيداع، وسداد الديون ودفع الفواتير، وتتسم الخدمات بسهولة وسلاسة في التعامل والاجراءات، وتتمكن من الحصول علي أي تمويل من الصفحة الإلكترونية للبنك، بدون عناء وجهد للتوجه لاحد الفروع، وسنتكلم علي عرض التمويل التأجيري للسيارات الجديد. ويمكن الاطلاع علي هذا المقال، تمويل سيارة بقسط 900 ريال بدون دفعة أولي بالمملكة.

التقديم لعروض البنك الأهلي السعودي الجديدة للسيارات وشروط التمويل

يقوم البنك بمساعدة عملائه بالمرونة العالية، في توزيع الأقساط وفقا للراتب الشهري، ومنحهم خدمة التامين الشامل، بالإضافة إلي عروض كثيرة، وهناك مميزات عديدة لنظام التمويل التأجيري، من البنك الأهلي السعودي بالمملكة:

يتمشى مع ضوابط الشريعة الإسلامية. ثم الحد الأدنى للراتب 2500 ريال سعودي. يدعم التمويل السعوديين والمقيمين بالمملكة. لا يشترط وجود كفيل. ثم سرعة في إتمام الإجراءات. لا يشترط تحويل الراتب. مدة التمويل تصل إلي 5 سنوات،. شامل الخدمة التأمينية خلال فترة التأجير.

المستندات المطلوبة في العرض التأجيري من الأهلي السعودي

تقديم سعر السيارة التي يؤجرها العميل. ثم صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول مع الأصل. خطاب من جهة العمل، المسمي الوظيفي، الراتب، تاريخ بدء العمل. صورة لرخصة قياده سارية. ثم إذا كانت شركة يجب تقديم كشف حساب لأخر ستة اشهر. للمتقاعد اصل خطاب التامين الاجتماعي.

الشروط المطلوبة في العرض التأجيري من الأهلي السعودي

الراتب الشهري 2500 ريال في القطاعين العام والخاص. ثم لا يقل عم العميل عن 18 عام. تحويل الراتب للبنك. أما إذا كان العميل دخله 4000 ريال، لا يقوم بتحويل الراتب، ومدة الخدمة بالعمل لا تقل عن 3 شهور. ثم إذا كان الدخل 10,000 ريال للمؤسسة، وتاريخ إنشاء المؤسسة لايقل عن 3 شهور، وعم العميل 25 عاما. أما إذا كان متقاعد عن العمل اقل دخل 2500 ريال، لا يزيد عم العميل عن 70 عاما.

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