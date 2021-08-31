طريقة تفعيل بطاقة مدى الأهلي 2021 تعتبر من الطرق التي توفر إلى جميع عملاء البنك الأهلي السعودي الكثير من الخدمات، ولهذا سوف نتحدث من خلال سطور هذا المقال عن كيفية تفعيل هذه البطاقة، والعديد من المعلومات الأخرى عنها.

بطاقة مدى الأهلي

تعتبر من الخدمات التي يقدمها البنك الأهلي السعودي حتى يتمكن من أن يواكب التطورات التي تحدث في عالم البنوك، فتسهل هذه البطاقة الكثير من التعاملات المالية لعملاء البنك، بالإضافة إلى أنها توفر عليهم حمل النقود الورقية، وتساعدهم في إتمام عملية السحب النقدي والشراء سواء داخل أو خارج المملكة.

مميزات البطاقة

تحمل هذه البطاقة الكثير من المزايا إلى العملاء، وأهمها:

تصل إلى العميل رسائل الجوال التي تطلعه على جميع المعلومات عن العمليات التي يتم تنفيذها من حسابه.

توفر خدمات الإيداع النقدي عن طريق أجهزة البنك التي تتواجد في كافة الفروع.

يتم من خلالها تنفيذ عمليات سداد رسوم الخدمات الحكومية والفواتير المتنوعة.

تساهم بشكل كبير في تنفيذ الحوالات المالية بين العديد من أنواع الحسابات للبنك في الداخل والخارج.

يتم تفعيل خدمة الأهلي أون لاين بسهولة.

يمكن من خلالها تغيير الحد اليومي لعمليات نقاط البيع عن طريق استخدام تطبيق الأهلي أون لاين.

توفر عمليات الشراء ولكن بشرط ألا تتجاوز مبلغ 100 ريال.

يحصل العميل من خلالها على المبالغ المالية التي تصل إلى 400 ريال عند التعامل مع المتاجر الإلكترونية.

توفر القوة الشرائية المذهلة التي تتراوح بشكل يومي من 20000 ريال سعودي إلى 200 ألف ريال سعودي.

تعتبر من البطاقات التي يقبلها عدد كبير من المتاجر في كافة دول العالم.

توفر إلى العملاء الدخول المجاني إلى عدد كبير من صالات المطارات.

طريقة تفعيل بطاقة مدى الأهلي 2021

توفر مجموعة من الخطوات البسيطة التي تسهل على عملاء البنك الأهلي السعودي أن يقوموا بتفعيل بطاقة مدى الأهلي، وأهم هذه الخطوات: