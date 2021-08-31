شروط استخراج بطاقة أحوال للبنات 2022 تعتبر من الأمور الهامة التي تبحث عنها الكثير من الفتيات أو السيدات في المملكة العربية السعودية حتى تتمكن من استخراج بطاقة أحوال رسمية، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على الشروط المحددة للحصول على هذه البطاقة.

شروط استخراج بطاقة أحوال للبنات 2022

قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بوضع العديد من الشروط التي لابد من أن تتوفر في الفتيات أو السيدات التي ترغب في الحصول على بطاقة أحوال مدنية، وأهم هذه الشروط:

لا يقل عمر المتقدمة عن 15 عام.

تحضر المتقدمة معها صورة من سجل الأسرة مع وجود نسخة من السجل.

كما تحضر النسخة الأصلية من حفيظة النفوس.

يتم التحقق من شخصية الفتاة عن طريق هذه الأمور.

إحضار ولي الأمر بالنسبة إلى الفتيات فوق عمر 18 عام.

وجود معرفة سعودية فوق 18 عام لديها البطاقة الوطنية.

تحضر أصل الجواز الخاص بالسفر.

يتم كتابة جميع البيانات التي توجد في النموذج الإلكتروني لتحصل على الهوية.

تحضر المتقدمة 4 صور شخصية حديثة مقاس أربعة في ستة. بشرط أن تكون الخلفية بيضاء.

وجود أصل شهادة الميلاد مع إحضار صورة منها.

تحضر المتقدمة شهادة قيد من المدرسة أو الشهادة النهائية لآخر عام دراسي.

بالنسبة إلى المتقدمات الموظفات لا بد من أن تحضر خطاب تعريف من جهة العمل.

الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة

هناك مجموعة من المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة أحوال البنات، وأهم هذه المستندات:

الصور الشخصية الحديثة ذات الخلفية البيضاء مقاس أربعة في ستة.

يشترط أن تكون الصور تظهر جميع المعالم لوجه المتقدمة وخالية من الزينة.

صورة سجل الآسرة والذي يطلق عليه دفتر العائلة.

إحضار الأصل من حفيظة النفوس.

يتم إحضار المستندات من جهة العمل بالنسبة إلى الموظفات.

إذا كانت المتقدمة ربه منزل لا يكتفي أن تقدم الإقرار بأنها لا تعمل.

صك الطلاق يتم احضار صورة منه بالنسبة إلى المرأة المطلقة.

أما بالنسبة إلى المرأة الأرملة تحضر صورة من شهادة وفاة الزوج حتى يتم مطابقتها.

النموذج رقم يتم تعبئته بالشكل الصحيح

تحدثنا في هذا المقال عن شروط استخراج بطاقة أحوال للبنات 2022، وتعرفنا على خطوات استخراج البطاقة والأوراق المطلوبة لاستخراجها.