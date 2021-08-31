بنك ساب وقرضك في دقائق بدون ضمانات 1.5 مليون ريال وتسهيلات في السداد للقطاع الحكومي والخاص

بسبب جائحة كورونا وإتخاذ الإجراءات الإحترازية والتي تسببت فى تعثر الكثير من الأسر والمواطنين في سداد بعض الإيجارات والمصروفات الأسرية ولذا كان التقدم بطلب قرض من التمويلات البنكية والتي يقدمها بنك ساب ، تمويل شخصي بدون ضمانات بنك ساب (السعودي البريطاني)لا يتطلب كفيل غارم يشمل السعوديين والمقيمين ميسر للغاية، هذا ضمن الخدمات الإلكترونية المتوفرة منها المصرفية والقروض والمدفوعات والتحويلات البنكية، بالإضافة إلى خدمات الاستثمار، كما يتيح طرق عديد للتعامل مع البنك عبر (ساب موبايل – ساب نت – ساب دايركت)..وغيرهم من التعاملات، ويتيح الإطلاع على أسعار المنتجات عبر الموقع أو من خلال الاتصال على رقم بنك ساب المجاني 920007222 أو من خلال البريد الإلكتروني لبنك ساب طوال أيام الأسبوع على مدار الأربعة وعشرين ساعة.

تمويل شخصي بدون كفيل بنك ساب:

حيث خصص البنك حلول التمويل المتعددة منها الشخصي، العقاري، والقرض مقابل رهن العقار ويتضمن مزايا عديدة على النحو التالي:

القرض ميسريصل حتى مليون ونصف ريال سعودي بإجراءات سهلة وسريعة بموافقة فورية في حال اكتمال المستندات. فترة السداد طويلة تصل حتى خمس سنوات ويتم الأخذ في الاعتبار الالتزامات الشهرية لديك من أجل حساب القسط كل شهر، بهدف تفادي التعثر لكي لا يكون القرض عبء ثقيل عليك. تمويل بدون كفيل يشمل السعوديين والوافدين على حد سواء. إمكانية سداد المديونية الحالية لدى جهات أخرى. الإعفاء من سداد الأقساط المتبقية في حالة العجز الدائم أو الوفاة لا سمح الله. قرض لا يتطلب كفيل غارم للرجال والنساء موظفي القطاع العام والخاص. إمكانية الحصول على تمويل إضافي وذلك بعد أن يسدد العميل نسبة 20% من القرض الحالي. متاح تمويل المتقاعدين بدون كفيل من 10 آلاف ريال ويصل حتى 500 ألف ريال سعودي. هامش الربح ثابت (معدل النسبة السنوي) طوال فترة التمويل. من أفضل بنوك التمويل في السعودية. يعرض النسب والأسعار التمويلية والرسوم في جدول بكل شفافية معلنة بالموقع.

الشروط ومعايير الاستحقاق لقرض بنك ساب :

الشروط ومعايير الاستحقاق لاخذ قرض من بنك ساب كالتالي:

عمر العميل من 21 سنة وحتى 58 سنة للقطاع الحكومي و60 سنة للخاص، أما عمر المتقاعدين من 40 إلى 67 عام. أقل راتب مسموح 4000 ريال للسعوديين و 5000 ريال للمقيمين، والحد الأدنى لراتب التقاعد 3000 ريال. فترة العمل لا تقل عن شهر واحد للمواطنين وثلاثة أشهر للوافدين. يشترط تحويل الراتب موثق من جهة العمل.

خطوات طلب تمويل شخصي بدون ضمانات بنك ساب:

من خلال ثلاثة طرق كالتالي:

زيارة الفرع أو الإتصال عبر الهاتف. عبر الموقع الإلكتروني لبنك ساب وتعبئة نموذج طلب تمويل شخصي بدون كفيل مع إرفاق المستندات التي تشمل الأوراق التالية:

بطاقة هوية أو الإقامة سارية المفعول أو جواز السفر

خطاب بالموافقة على تحويل الراتب .

خطاب تعريف حديث لم يمضِ على تاريخه أكثر من شهر واحد.

وفي حال وجود الإستفسارات الإتصال عبر الهاتف أو طرق التواصل المذكورة بالمقال.