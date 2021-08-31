للموظف والعاطل 150,000ريال بدون فوائد لدى منتج نفاذ تمويل العمل الحر

للموظف والعاطل في المملكة العربية السعودية تم تخصيص لهم تمويل بدون فوائد يصل إلى مائة وخمسون ألف ريال سعودي لمساعدتهم على تحسين مستوى المعيشة في السعودية ويحتاج التمويل توفير بعض الضوابط والأحكام المطلوبة ومنها أن يكون الموظف المتقدم لا يزيد دخله عن أربعة عشر ألف ريال سعودي في المملكة للموافقة على طلب التمويل لدى بنك التنمية الاجتماعية الذي يقدم العديد من المميزات التمويلية ومنها الحصول على تمويل بأقساط ميسرة شهرية بدون فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي المناسب للعميل سواء كان موظف أو عاطل عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية السعودي بالمملكة.

الشروط الأساسية الهامة للحصول على منتج نفاذ تمويل العمل الحر في السعودية

يطلب منتج نفاذ التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة ومنها توفير من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل التقديم وثيقة العمل الحر لكل من العاطلين أو الموظفين السعوديين لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة :

يحتاج موقع منتج نفاذ للعمل الحر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة توفير وإحضار وثيقة العمل الحر للعاطلين والموظفين قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على التمويل المناسب للعملاء.

الموظف يجب أن لا يزيد دخله الشهري عن أربعة عشر ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية.

يطلب تمويل العمل الحر أن يكون عمر المتقدم يبدأ من واحد وعشرون عام فأكثر من ذلك ولكن ربما يصل إلى ستون عام عند التقديم لدى بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية.

مميزات الحصول على برنامج منتج نفاذ للعمل الحر في السعودية