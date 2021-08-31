نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر madrasati أسهل طريقة لتسجيل الطلاب دخول منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا في المقال التالي
بدأ العام الدراسي الجديد الفصل الدراسي الأول في جميع أنحاء مناطق السعودية ويهتم الطلاب والطالبات حالياً في مختلف مراحل التعليم في السعودية رياض الأطفال وابتدائي ومتوسط وثانوي، بالتعرف الآن عن خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي، ويتم ذلك من خلال معلومات الدخول التي تتوفر للطالب أو المعلم أو ولي الامر عبر تطبيق توكلنا، وهو تطبيق تم إنشاؤه للحد من انتشار كورونا، يتم تنزيله عل كل أنواع الموبايلات، وأصبح الاعتماد علي تطبيق توكلنا في كل شيء في المملكة، في إصدار التصاريح، ويمكن عن طريقه دخول منصة مدرستي، وحضور الحصص الافتراضية، والتواصل مع المعلمين والمعلمات بالنسبة للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، أنشأت وزارة التربية والتعليم منصة مدرستي، مع بداية العام الدراسي، بعد أن تم منع الطلاب من الذهاب للمدارس تطبيق للاجراءات الاحترازية، ويتم إثبات حضور وغياب عبر المنصة، وترتبط منصة مدرستي مع مايكروسوفت تميز حتي يستطيع الطلاب أن يقوموا بالانضمام إلى الحصص الدراسية ويتم ذلك عن طريق تقنية الاتصال المباشر عن بعد،
خطوات تسجيل دخول تطبيق توكلنا
هناك بعض الخطوات يجب أن يقوم الطالب بعملها حتي يستطيع أن يقوم بعمل تسجيل دخول الي تطبيق توكلنا ويتم ذلك عبر الخطوات التالية:
- قم أولاً بتحميل تطبيق توكّلنا على الجوال بجميع الأنواع ثمّ قم بتشغيله.
- اضغط على كلمة تسجيل جديد من صفحة التّطبيق الرّئيسيّة.
- سيطلب إدخال رقم السجل المدني أو رقم الإقامة و تاريخ الميلاد ورقم الجوال.
- يتم الموافقة على الشّروط الموضحة أمامك ثم اضغط التالي
- سوف يتم إرسال رمز التّفعيل عبر الهاتف الجوال الذي تم التسجيل به
- قم بدخول منصة أبشر ثم اختار بعد ذلك
- اختيار دخول الأفراد ثمّ إتمام عمليّة تسجيل الدّخول.
- اضغط على أيقونة الخدمات من القائمة الخاصة بخدماتي
- ثمّ اختيار الخدمات العامّة.
- قم بكتابة المعلومات والبيانات التي يطلبها التطبيق
خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا
- بعد القيام بتحديث تطبيق توكّلنا علي جوالك ادخل إلي خانة تبويب حسابي.
- ابحث عن عن بيانات منصّة مدرستي ثمّ قم بالضغط على بيانات اسم المستخدم الذي يطلبه من القائمة.
- اضغط علي إرسال سوف تحصل على كلمة السّرّ من خلال رسالة نصيّة.
- سينتقل بك إلى منصّة مدرستي اضغط تسجيل الدّخول.
- بعد ذلك قم باختيار حساب Microsoft Office
- سيطلب منك إدخال عنوان البريد الإلكترونيّ الخاص بمنصّة مدرستي.
- بعدها اضّغط على زرّ التّالي ثمّ قم بإدخال كلمة السّرّ كان الجوال قد أرسلها
- قم بكتابة كلمة السر ثم اضغط بعد ذلك خانة تسجيل الدّخول
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