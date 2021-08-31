موعد إعلان النتائج الأهلية للدفعة 46 من برنامج حساب المواطن

موعد إعلان النتائج الأهلية، قام برنامج حساب المواطن بالإعلان عن صدور النتائج الأهلية للدفعة الجديدة وهي الدفعة 46 من تاريخ حساب المواطن والتي سيتم صرف الدعم لها في شهر سبتمبر القادم، كما أكد البرنامج على المستفيدين المسجلين إلى القيام بالاستعلام عن الأهلية عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، وبموجب النتائج الأهلية فيتم صرف الدعم لجميع المستفيدين، كما صرح بأنه يحق لمن لم تشمله النتائج الأهلية عمل اعتراض بهذا، وذلك اعتباراً من اليوم الخامس لإيداع الدعم ولمدة 90 يوماً أخرى.

شروط برنامج حساب المواطن:

برنامج حساب المواطن كان قد صرح مؤخراً عن موعد إعلان النتائج الأهلية وعن عدد من الضوابط والشروط الجديدة والتي تشمل الفرد المستقل، ومنها:

أولاً القيام بتعليق التسجيل في البرنامج وذلك للمستفيدين الجدد بجانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

ثانياً اشتملت التعديلات على تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020 ميلادي.

كما جاء في ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن وهذا لكل فرد قد بلغ سِنّه ثمانية عشر عاماً أو أكثر، وهذا عن طريق القيام برفع أحد الإثباتات التالية وهي:

عقد إيجار موحد من منصة إيجار. صك ملكية السكن. مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

وهذا شرط أساسي في حاله أراد المستفيد ضمان استمرارية الدعم.

كما تم تحديد فتره من يوم العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين كمهله لتعديل وإضافة جميع المستندات المطلوبة ولضمان استمرار الحصول على الدعم.

كما تشمل تعديل الضوابط على أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق الدعم هذا بحيث يتم القيام باحتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، هذا بشرط ألا يتجاوز متخصصو الدعم في الدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

شروط الأهلية للمستحقين:

يجب لاستكمال الشروط الأهلية في البرنامج أن يكون: