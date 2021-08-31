قسط تمويلك بدفعات ميسرة بدون كفيل أو ضامن وبأقل هامش ربح وشروط ميسرة

قسط تمويلك بدفعات ميسرة بدون كفيل ، أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء ، الراغبين في الحصول على سيولة نقدية بأقساط ميسرة ومجدولة ، والتي تتلائم مع الراتب الشهري له وتتناسب مع إلتزماته المالية الأخرى ، وقد جاءت شركة اليسر للإجارة والتمويل كواحدة من ضمن مجموعة من شركات التمويل الرائدة في السوق السعودي ، والتي تقدم عروض تمويلية تحت رقابة البنك المركزي السعودي ساما ، وبما يتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم المزايا التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لديها ، كما سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال الرابط الإلكتروني الرسمي للتقديم على طلب تمويل شركة اليسر لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

قسط تمويلك بدفعات ميسرة بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل

تمويل بالتقسيط الميسر بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد المنتجات التمويلية الميسرة المتاحة لدى شركة اليسر ، حيث توفر الشركة هذا التمويل بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها تلبية الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً ، كما يمكن للمواطن المتقاعد الاستفادة من هذا المنتج بشروط ميسرة ، وتوفر الشركة أيضاً للعملاء خيارات للسداد عديدة والتي تتناسب مع الراتب الشهري له ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي تم تصميمه ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي. قرض فورى ونقدي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. يتميز تمويل شركة اليسر بأقل هامش ربح. يمكن للشخص المتقدم بالطلب تقسيط مبلغ التمويل من خلال دفعات ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري له. تقدم الشركة للعملاء خيارات للسداد عديدة يمكن من خلالها تقسيط مبلغ التمويل علي فترات تصل حتي 60 شهر. موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب الحصول على التمويل. إجراءات سريعة لتنفيذ الطلب والحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل.

الرابط الإلكتروني للتقديم على تمويل شركة اليسر وأهم شروط الاستحقاق

وفرت شركة اليسر للإجارة والتمويل رابط إلكتروني يمكن من خلاله التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي الشركة ، وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد فروع الشركة في المملكة العربية السعودية ، حيث يقوم العميل بتسجيل الدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة لاستكمال الطلب.

يشترط للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي الشركة أن يكون الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً.

يمكن للمواطن المتقاعد الاستفادة من التمويل الشخصي بدفعات ميسرة وبدون كفيل.

عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

الراتب الشهري الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 5000 ريال سعودي وذلك لاستكمال الطلب.

مدة الخدمة في الوظيفة يجب ألا تقل عن 3 أشهر ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل شخصي بدفعات ميسرة وبدون كفيل المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.

الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب

وكانت قد حددت شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية بعض الوثائق والمستندات التي يلزم تقدمها للشركة للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لديها بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال تلك الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.