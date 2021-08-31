شروط الحصول على قرض الزواج والطلاب من بنك التنمية تم الإعلان عنها منذ أيام قليلة. ذلك بهدف مساعدة الأسر محدودة الدخل على متطلبات الحياة اليومية والزواج. و خلال المقال التالي نتعرف على أهم هذه الشروط وخطوات الحصول على القرض.

شروط الحصول على قرض الزواج والطلاب من بنك التنمية

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطن الذي يتقدم للحصول على قرض الزواج، ومن بينها:

يجب أن يكون المواطن سعودي، من أصل سعودي، ومقيماً في الأراضي السعودية.

بالإضافة إلى ألا يجب على المواطن أن يكون عاملاً في أحد القطاعات الحكومية أو الخاصة.

ألا يحصل المواطن على أي من القروض أو أشكال الدعم من أماكن آخرى.

كما يجب ألا يكون المواطن ممتلكاً لأي من الممتلكات الثمينة من السيارة أو المنزل.

بالإضافة إلى أنه يجب تقديم طلب الحصول على الدعم من خلال الموقع الرسمي لبنك التنمية.

كما يجب على المواطن أن يقل عمره عن 21 عام عن التقدم للحصول على القرض.

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هناك الكثير من الأوراق الرسمية التي تكون من ضمن شروط الحصول على قرض الزواج والطلاب من بنك التنمية، ومن بينها:

صورة طبق الأصل من هوية المواطن أو من جواز السفر الساري.

بالإضافة إلى صورة من نموذج طلب الدعم، والذي يتم طباعته من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الإجتماعية.

إلى جانب ذلك، يجب على المواطن أن يقوم بإحضار صورة من القيد العائلي،أو قسيمة الزواج للمواطن.

كما يجب في حالة وفاة الزوجة الأولى أن يحضر المواطن شهادة وفاة الزوجة الأولى.

بالإضافة إلى توفر شهادة تفيد الراتب التقاعدي الخاص بالمواطن.

كما يجب في النهاية، أن يقدم العميل صورة من نموذج التسليم موقعة من موظف سعودي، بالإضافة إلى توقيع العميل.

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يمكن أن يقوم الأفراد بتسجيل الدخول على الموقع، وذلك حتى تتمكن من تسجيل طلب القرض من خلال الخطوات التالية: