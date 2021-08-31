استعادة كلمة مرور منصة مدرستي وخطوات استرجاع حساب الطلاب

طريقة استعادة كلمة مرور منصة مدرستي وقد تنطبق الطريقة على منصة روضتي الافتراضية، سنوضحها لمعرفة خطوات استرجاع حساب الطلاب والطالبات في المنصة التعليمية الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية، والتي سيكون لها دور كبير في العام الدراسي الجديد 1443، من خلال خدمات توكلنا، بعد إلزام المعلمين والمعلمات من قبل وزارة التعليم، بوضع روابط الدروس المسجلة في قنوات عين التعليمية، على منصة مدرستي ولشكل يومي لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، بجانب اعتماد تلاميذ الابتدائي على نظام التعليم الإلكتروني غن بُعد.

خطوات استعادة كلمة مرور منصة مدرستي

طريقة استرجاع او استعادة حسابات الطلاب في منصة مدرستي عبر توكلنا، وإنشاء كلمة مرور جديدة لسهولة دخول المستخدم على حسابه، ومتابعة الدروس والشروحات المسجلة أو الجديدة التي قد يقدمها معلمي الصف، والمراجعات والحصول على الواجبات والقيام بحلها، من أجل الحصول على تقييم بدرجات جيدة تسهم في تحقيق النجاح بتميز نهاية الفصل الدراسي، وحول خطوات استعادة كملة مرور مدرستي فهي كما يلي:-

الدخول على حساب الأب في موقع توكلنا أو تطبيقه.

اختيار الخدمات الإلكترونية من أسفل الصفحة.

اختيار بيانات منصة مدرستي

تحديد الكل.

طلب إرسال حيث يتلقى المستخدم كل التفاصيل.

تعليمات الدخول على منصة مدرستي

يجب على مستخدمة لمنصات التعليمية وبالأخص منصة مدرستي على الأتي:

التأكد من صحة بيانات الاتصال لأولياء الأمور في نظام نور التعليمي، ويمكن الاستعانة بإدارة المدرسة للتحقق من ذلك.

استقبال كلمة المرور ورمز التفعيل يكون على رقم الهاتف في نظام نور.

لكل طالب أوطالبة بريد إلكتروني وكملة مرور خاصة به.

يجب التحقق من الحساب الخاص بكل طالب أو طالبة ومراجعة البريد الإلكتروني.

تقوم إدارة المدرسة بمساعدة الطالب او ولي أمر في استعادة كملة المرور ان لم تكن تقدر على الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم.

التأكد من الاتصال بشبكة الإنترنت وجودة الاتصال

في حالة صعوبة الدخول، فيكون بمقدرة الطلاب استخدام حساب مايكروسوفت تيمز ومنه الدخول لحصص المعلمين والمعلمات الافتراضية والواجبات.

يحب التنبيه بوجود مشكلة تقنية حتى لا يحتسب اليوم غيب على الطالب أو الطالبة