رابط تسجيل حساب عبر منصة مدرستي ومطابقة الحساب مع Microsoft Office

رابط تسجيل حساب عبر منصة مدرستي، فقد أوضحت منصة مدرستي التعليمية الطريقة الصحيحة من أجل تسجيل حساب في منصة مدرستي لجميع الطلاب والطالبات الذين يبحثون عن طريقة التسجيل، وقد أوضحت المنصة بأن التسجيل يتم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة من خلال استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بنظام نور، وجاء توضيح منصة مدرستي تزامناً مع استعلام العديد من أولياء الأمور عن خطوات وآلية التسجيل في منصة مدرستي، وقد تم الإعلان عن رابط تسجيل حساب عبر منصة مدرستي عبر الحساب الرسمي الخاص بالمنصة علي توتير، وهو ما سنوضحه لكم في التفاصيل التالية.

تسجيل منصة مدرستي

منصة مدرستي قد أوضحت لجميع الطلاب طريقة تسجيل حساب عبر منصتها سواء للطالب أو الطالبات من خلال موقع توكلنا، ومعرفة الطريقة الصحيحة من أجل إجراء مصادقة صحيحة للحساب مع برنامج مايكروسوفت أوفيس، ويتم تسجيل الحساب في منصة مدرستي بالطريقة التالية:

يتم تسجيل الدخول عبر موقعنا من خلال الدخول علي الموقع التالي vschool.sa.

يجب أن يتم إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بكل طالب ثم إدخال الرقم السري ثم الضغط علي تبويب التالي.

بعدها يتم إدخال الكود السري في المكان المحدد له.

ثم يتم إدخال رمز التحقق بعد وصوله من خلال رسالة نصية على رقم الجوال المُسجل بالموقع.

ثم التوجه الي الضغط على كلمة “حسابي”.

ثم يقوم كل شخص بالتوجه الي اختيار مربع البيانات بمدرستي التعليمية.

يجب أن يتم نسخ اسم المستخدم الظاهر في المربع.

التوجه بالضغط علي “إرسال كلمة المرور” ثم ينتظر كل شخص وصول كلمة المرور علي رقم الجوال الشخصي.

بعد وصول كلمة المرور سوف يتم تفعيل الحساب من خلال برنامج تيمز.

ثم بعدها يتم الضغط بالدخول علي منصة مدرستي ثم اختيار الدخول من حساب Microsoft Office.

يجب القيام بنسخ اسم المستخدم المتوفر في البيانات الخاصة بمنصة مدرستي من خلال موقع توكلنا الإلكتروني.

وفي خطوة أخري يتم إضافة كلمة المرور التي سيتم إرسالها علي الجوال الشخصي من خلال رسالة نصية.

القيم بالضغط علي تحديث كلمة مرور جديدة.

يجب القيام بمصادقة الحساب من خلال الطريقتين السابقتين سواء بإدخال رقم الهاتف الشخصي أو إدخال عنوان البريد الإلكتروني.

رقم الدعم الفني بمنصة مدرستي

توفر منصة مدرستي خدمة الاتصال بالدعم الفني من أجل حل جميع المشاكل المتعلقة بتسجيل دخول الطلاب والطالبات بكافة المراحل الدراسية وبطلبات المدارس أيضاً فيما يخص خدمات المعلمين والمعلمات أيضاً، علي أن يتم الاتصال برقم منصة مدرستي للدعم الفني من خلال الرقم التالي 920033988.