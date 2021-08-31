نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية عبر حساب مايكروسوفت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة مدرستي التعليمية أحد أفضل المنصات العالمية في مجال التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد حيث تدخل ضمن البرنامج الخاص برؤية المملكة 2030، يستطيع من خلالها الطالب الاستفادة من الكثير من العناصر والخدمات التعليمية والمتمثلة في تقديم الاختبارات والتقارير وحضور الحصص وحل الواجبات ونتناول معكم منصة مدرستي وكيفية التسجيل بها كطالب جديد تابعوا معنا على النحو التالي.

منصة مدرستي التعليمية

تعد من أحدث وسائل التعليم المبتكرة في مجال التعليم ، وتصنف منصة مدرستي ضمن أفضل 7 منصات عالمية في مجال التعليم الإلكتروني، وذلك لأنها تسمح للطلاب والكوادر التعليمية الدخول إلى المنصة والاستفادة من جميع الخدمات التعليمية الموجودة داخل المنصة ومن أهمها تبويب الإحصائيات والتقارير والتقويم الدراسي، يتعين على الطالب حل الواجبات داخل المنصة وحضور الحصص الدراسية وتقديم الاختبارات وكل هذة الخطوات يتم القيام بها من خلال خطوة تسجيل الدخول داخل منصة مدرستي.

كيفية التسجيل في مدرستي

نذكر لكم كيفية التسجيل كطالب جديد بشكل إلكتروني داخل مدرستي وذلك من خلال الالتزام بتطبيق الخطوات التالية:

الذهاب إلى رابط العودة إلى المدارس.

القيام بالضغط على أيقونة تسجيل جديد.

إدخال رقم الهوية الشخصية للطالب أو كتابة رقم الطالب في الخانة المخصصة لذلك.

إدخال رقم الهاتف ثم القيام بالضغط على أيقونة أنا لست برنامج روبوت.

النقر على مربع التحقق مع قيام الطالب بكتابة الرمز المطلوب.

كيفية تسجيل الدخول منصة مدرستي عبر حساب مايكروسوفت

تعد خطوة تسجيل الدخول إلى المنصة الخطوة الرئيسية للولوج والاستفادة بكافة الخدمات التعليمية المقدمة لكلاً من الطلاب والكوادر التعليمية داخلها، وفي حالة الرغبة في تسجيل الدخول عبر حساب مايكروسوفت المدرسي يرجي اتباع الخطوات التالية:

أولاً يتعين على الطالب الدخول إلى رابط منصة مدرستي التابع لوزارة التعليم السعودي.

القيام بتسجيل الدخول باستخدام مايكروسوفت المدرسي لكلاً من الطلاب والكوادر التعليمية.

القيام بكتابة بريدك الإلكتروني والضغط على أيقونة التالي.

كتابة كلمة المرور.

الولوج إلى الصفحة الرئيسية والاستفادة من كافة الخدمات التعليمية المقدمة.

يمكنكم الآن الاستفادة من خدمات مدرستي.

ختامًا نكون قد ذكرنا لكم معلومات عن منصة مدرستي والتسجيل بها كطالب جديد والتسجيل بها عبر حساب مايكروسوفت المدرسي ونتمنى أن نكون قد وفقنا في عرض المقال.