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عمر شويل - جدة مؤخراً أصدرت منظمة OLC اتحاد التعليم الإلكتروني العالمية عن وجود منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية ضمن أفضل سبعة منصات للتعليم الإلكتروني ، ومنظمة OLC هي منظمة عالمية تضم مجموعة كبيرة من كبري جهات التعليم الإلكتروني من كل دول العالم ، وفي ظل جائحة كورونا التي تغزو العالم أجمع ، ساهمت منصة مدرستي في وصول أكثر من ستة ملايين مستخدم للخدمات التعليمية ، لتصبح بذلك الرقم من رواد تقديم حلول التعليم الرقمي حول العالم ، وتوجت منصة مدرستي السعودية ضمن أفضل المنصات التعليمية بناء علي مؤشرات المستخدمين ونسبة الدخول بناء علي عدد المستخدمين ، وعوامل جودة الخدمات وشمولها ، وتقوم المنظمة بتقديم دراساتها بناء علي استبيانات موجهه شارك فيها قرابة النصف مليون طالب ومعلم وولي أمر وموظف ينتسبون لوزارة التعليم بالمملكة ، ويمكن التعرف عن المزيد حول منصة مدرستي التعليمية بالمملكة من خلال موقعنا ثقفني.

منصة مدرستي السعودية ضمن أفضل المنصات التعليمية

ومن عوامل وجود منصة مدرستي ضمن أفضل منصات للتعليم الإلكتروني ، أنها توفر العديد من الخدمات للطلاب بالمملكة عبر قاعدة بيانات قوية تربط بين خدمات الوزارة ومنسوبيها والمستخدمين وزويهم وتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات مثل :

كشوف حضور الطلاب اليومي. بيانات انتظام الطلاب والتي تخضع لرقابة معلميهم. سجلات تقييم الطالب بصورة دورية تحت إشراف المعلمين وإدارة المدرسة. مكاشفة المستوي التحصيلي للطالب بكل مرحلة من العام عبر بيان المعدلات واستمارات التقييم.

ومنصة مدرستي إحدي منصات وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ، وتضم المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية منصة نور وسفير وجميعها من المنصات الرقمية الافتراضية و أهم المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية في ظل جائحة كورونا.

التسجيل علي منصة مدرستي التعليمية بالمملكة

تعد منصة مدرستي رائدة المنصات التعليمية الدولية الموثوقة بالنموذج السعودي الرائد ، و منصة مدرستي السعودية أصبحت بين أقوي سبع منصات عالمية ، ويمكن التسجيل عليها بالخطوات كالآتي :