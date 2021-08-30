طريقة التقديم علي وظائف في جامعة سطام بن عبد العزيز بالمملكة

طريقة التقديم علي وظائف في جامعة سطام بن عبد العزيز جامعة حكومية سعودية في منطقة الخرج، وفي مدينة السيح، ويتم الإشراف علي الجامعة من قبل وزارة التعليم بالمملكة، وبناءا علي المرسوم الملكي تأسست الجامعة 2009، وتعتبر الوظائف المعلنة من الوظائف الهامة بالمملكة، والهدف التعين في مختلف المدن والمناطق في المملكة، والوظائف للحاصلين علي المؤهلات العليا المناسبة، للتعين في مناطق المملكة، فأطلقت الجامعة سلسلة من الوظائف الإدارية علي اعلي مستوي، حيث ترغب الجامعة في شغل الوظائف المعلن عنها، بالانتقال أو التحويل مع الترقية لحاملي المؤهلات العلمية، والخبرة مهمة وتستند المتطلبات على الوظائف المعلنة من قبل الجامعة، وهناك شروطا للتوظيف يجب أن تكون متوفرة في المتقدم. واقرأ أيضا، شروط التقديم في وظائف جامعة الملك خالد الأكاديمية للنساء والرجال بالمملكة.

طريقة التقديم علي وظائف في جامعة سطام بن عبد العزيز

هناك شروطا للتقديم على الوظائف بجامعة سطام بن عبد العزيز بالمملكة:

أن يكون سعودي الجنسية. ثم لا يعمل بالقطاع العام أو الخاص. يجب أن يكون المؤهل العلمي مناسب للوظيفة. ثم التمتع بالخبرة اللازمة للوظيفة المقدم إليها. الهوية الوطنية سارية المفعول. أرفاق المؤهلات العلمية المناسبة للوظيفة. تقديم ما يفيد من الخبرات العلمية.

طريقة التقديم على وظائف بجامعة سطام بن عبد العزيز

الدخول علي منصة التوظيف من هذا العنوان، https://jobs.psau.edu.sa/JobSeeker/Register ثم حدد نوع الوظيفة، التالي. تعبئة البيانات، الاسم الأول، اسم الأب، لقب العائلة، تحديد مدينة السكن، بالعربي والانجليزي. رفع كافة المستندات المطلوبة وشهادات الخبرة. ثم التالي، وبعد ذلك تعبئة جميع المعلومات الضرورية المطلوبة.

رابط التقديم على وظائف جامعة سطام بن عبد العزيز

أعلنت الجامعة أن التقديم علي الوظائف، المعلن عنها متاحة للتقديم، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21/1/1443 هـ الموافق 29/8/2021 م ولمدة 10 أيام، وذلك عن طريق منصة التوظيف الخاصة بالجامعة، ويجب علي المرشح اتباع التعليمات المذكورة، وتقديم المستندات المطلوبة، ووضع البيانات صحيحة لطلب التعين بالوظيفة، إلا ستجنب الجامعة طلبة للحصول علي الوظيفة.

الوظائف المطلوبة بجامعة سطام بن عبد العزيز

هذه هي الوظائف الإدارية:

مدير إدارة الرواتب. مراقب عام مالي. مدير الإدارة القانونية. ثم إدارة الصيانة مديرا لها. خبير ميزانية. إدارة المشاريع والصيانة. كبير مشرفي إسكان. ثم وحدة المراجعة الداخلية مديرا لها.

أما الوظائف المهنية الطبية، وتشمل الجنسين: