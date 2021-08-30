التسجيل في بوابة طاقات للعمل سواء للباحثين عن العمل أو أصحاب العمل بالمملكة، حيث أن هناك العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن عمل، لذلك وجدنا أنا العديد من الشباب والنساء في المملكة يبحثوا عن كيفية التسجيل بالبوابة، لذلك سوف نساعد المواطنين في المملكة لمعرفة كيفية إنشاء حساب في البوابة، فسوف نقدم خطوات التسجيل عبر موقعنا الإلكتروني ثقفني لزلك ندعو المواطنين للدخل والاستفادة من المعلومات، حيث الهدف من الخدمة مساعدة المواطنين للبحث عن عمل في المملكة العربية السعودية.

خدمات طاقات الإلكترونية

إن بوابة طاقات الوطنية للعمل تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في المملكة، كما أنها ترفع الثقة لدي أي مواطن وتمنحه الأمان وتجعله يتحكم في الهوية الرقمية، فهناك برامج تدريبية تمنحها البوابة للمواطنين للتوظيف، كما أكدت البوابة علي توفرها وظائف كثيرة في العديد من المجالات المختلفة، فإن كل مواطن مستفيد من حافز يستفيد من البوابة، كما أن هذه البوابة تقدم للمواطنين الشباب الذين لديهم مؤهل الثانوية أو أقل وظائف، وتلك الوظائف تكون من خلال برنامج ساعد للباحثين عن عمل، فهذا البرنامج يقدم شباب للعمل بالوظائف المناسبة لهم، فإن برنامج ساعد يقدم من خلال بوابة طاقات الإلكترونية في المملكة وله مميزات كالتالي:

شباب ذو خبرة للعمل.

يكونوا مدربين ومؤهلين للدخول لسوق العمل في المملكة.

التسجيل في بوابة طاقات للعمل للباحثين عن عمل

إن تلك البوابة تابعة إلي صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، فأتاح الصندوق هذه الخدمة الإلكترونية لخدمة المواطنين في المملكة العربية السعودية، فتلك الخدمة تساعد العديد من المواطنين في البحث عن عمل عن طريق تسجيل بياناتهم الشخصية من خلال حسابهم، كما أن الصندوق يقدم للمواطنين فرصة للتدريب علي أي وظيفة، وهذه الخدمة تكون خدمة مجانية أي بدون رسوم، فطريقة إنشاء حساب عبر البوابة يكون كالتالي:

يقوم كل مواطن بالدخول علي رابط الخدمة الإلكتروني.

يدخل كل مواطن سواء ذكر أو أنثي علي الصفحة ثم يختار باحث عن عمل.

ويدخل المواطنين الباحثين عن عمل بياناتهم الشخصية ورقم الهوية الوطنية.

يقوم المواطن بكتابة كلا من اسم المستخدم وكلمة السر وعنوان البريد الخاص به ورقم الهاتف المحمول.

يطلب إدخال رمز التحقق والتأكد المرسل عن طريق رقم الجوال.

ثم يطلب تأكيد البريد من خلال رابط يتم إرساله.

يتم إتمام عملية التسجيل بنجاح بعد تأكيد البريد، ثم يدخل المستخدم علي البوابة.

رابط خدمة إنشاء حساب لأصحاب العمل علي طاقات

إن صندوق تنمية الموارد البشرية قدم لأصحاب العمل خدمة إلكترونية للدخول علي بوابة طاقات، حيث أعلن عن رابط الدخول علي بوابة طاقات وإنشاء حساب عليها، فتلك الخدمة تعمل علي الربط بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل في المملكة، فتلك الخدمة متاح التسجيل فيها إلكترونيا وأيضا التسجيل مجاني بدون دفع أي رسوم، وخطوات التسجيل بالخدمة تكون بسيطة وسهلة وسريعة، فخطوات إنشاء الحساب كالأتي: