نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي للأسر المنتجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط وطريقة التقديم في الدعم المادي لبرنامج ريف, حيث يعتبر برنامج ريف هو أحد برامج الدعم المادي المقدم من الحكومة بالمملكة العربية السعودية للأشخاص الذين يعملون في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها من أجل النهوض بالزراعة داخل المملكة العربية, وتقدم الحكومة السعودية هذا الدعم المادي عن طريق وزارة البيئة والمياه والزراعة, وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب أن تتوافر في من يتقدم للحصول علي هذا الدعم المادي, كما يوجد بعض الخطوات التي يجب أن تعرفها من أجل التسجيل في الدعم المادي الخاص ببرنامج الريف.

شروط الحصول علي الدعم المادي لبرنامج الريف المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بوضع مجموعة أو عدد من الشروط والأحكام لكل شخص أو اسره ريفية تريد أن تقوم بالحصول علي الدعم المادي الذي يتم تقديمه لدعم مربي المواشي وأصحاب الزراعات وذلك من اجل تطوير وزيادة القدرة الإنتاجية الزراعية وكذلك الحيوانية علي مستوي المملكة العربية السعودية طبقاً لرؤية المملكة 2030, لذا لكي يحصل أي فرد يعمل في هذا المجال علي هذا الدعم المادي لابد من توافر به الشروط والأحكام التالية:

يجب أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

لابد أن يكون الشخص المتقدم يعمل في مجال الزراعة أو أحد مشتقاتها.

يجب أن لا يقل عمر الشخص المتقدم عن واحد وعشرون عاماً.

كما يجب أن يكون المتقدم مقيم في أحد الأماكن التي تقدم الدعم المادي لبرنامج الريف.

لا يجب أن يزيد الدخل الشهري للشخص المتقدم عن ستة آلاف ريال سعودي.

إذا كان الشخص المتقدم يحصل علي أحد البرامج التمويلية والتي تقدمها الحكومة السعودية فلن يستطيع الحصول علي هذا الدعم المالي.

يصل الدعم السنوي لبرنامج الريف المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلي أربعة وخمسين ألف ريال سعودي سنوياً.

يجب أن يكون يملك شهادة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

عند التقديم لابد من الدخول علي منصة ريف.

خطوات التسجيل في منصة ريف

يمكنك ألان أن تقوم بالتقديم علي منصة ريف للحصول علي الدعم المالي المقدم من المنصة لدعم الأشخاص الذين يعملون في مجال الزراعة والمواشي, حيث يمكنك بعض الاطلاع علي الشروط السابق ذكرها أن تبادر بالتقديم علي مساعدة منصة ريف, حيث يمكن للمنصة أن تمنحك مبلغ مالي يساعداك في شراء احدث الأجهزة الزراعية وتطوير زراعتك.

قم بالدخول إلي موقع منصة ريف الإلكترونية.

قم بعد ذلك بإنشاء حساب جديد علي المنصة من خلال كتابة ما يلي: ( كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد, ثم تقوم بكتابة رقم سري خاص بك ثم كتابته مره آخري حتي يتم التأكد منه, وهكذا).

قم بعدها بتسجيل الدخول علي الموقع الإلكتروني لمنصة ريف من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية ورمز التحقق.

قم باختيار البرنامج المناسب لك من خلال النشاط التي تقوم به.

الضغط بعدها علي كلمة تقديم, ثم إدخال البيانات المطلوب مثل ( المعلومات الشخصية- معلومات المشروع- كتابة دراسة الجدوي الخاصة بنشاطك- رفع الأوراق والمستندات المطلوبة علي الموقع بحيث تكون هذه الأوراق بالألوان).

الضغط علي أيقونة طلب.

التسجيل في الأسر المنتجة الخاصة بمنصة ريف

الدخول إلي منصة ريف, ثم تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم ورقم المرور.

بعد تسجيل الدخول يتم اختيار الأسر المنتجة.

كتابة البيانات المطلوبة بعد الضغط علي خيار الأسر المنتجة.

يتم رفع الأوراق المطلوبة منك علي الموقع.

الضغط علي كلمة تسجيل, ليستكمل التسجيل.

أرقام التواصل مع دعم منصة ريف للدعم المادي

يمكنك أن تقوم بالتواصل مع الدعم الفني لمنصة ريف إذا كان لديك أي استفسار بشأن هذه المساعدات المقدمة من منصة ريف, ووفرت المنصة رقم موحد تقوم من خلال بالتواصل معها, وهذا الرقم هو 19930, حيث يعمل هذا الرقم علي مدار اليوم من الساعة الثامنة صباحاً حتي الرابعة عصراً.

المحاصيل التي تدعمها منصة ريف للمساعدات المالية

حددت منصة ريف عدد من المحاصيل التي يشملها الدعم المالي المقدم لتطوير الجانب الزراعي داخل المملكة العربية السعودية.

محاصيل الفواكه الاستوائية.

محاصيل الورد.

محاصيل البن.

المحاصيل المرتبطة بالمطر.

دعم لعمليات صيد الأسماك وتطوير وسائل الصيد.

دعم الأشخاص المربين للمواشي.

دعم مادي لمنتجين العسل.

الأسرة الفقيرة التي تنتج المنتجات الزراعية.

أهداف منصة ريف لدعم المادي

وضعت منصة ريف عدد من الأهداف التي تسعي إلي الوصول إليها, وذلك حتي تقوم بتغطية اكبر عدد من الأشخاص الذين يعملون في مجال الزراعة وتربية المواشي, وذلك حتي تساعد المنصة في تقدم المملكة العربية السعودية من ناحية الصادرات الزراعية والحيوانية, ومن ضمن الأهداف التي تسعي إليها منصة ريف ما يلي.